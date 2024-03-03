Примадонна Алла Пугачева после долгого перерыва удивила поклонников радостной новостью

Примадонна Алла Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/

Известная российская певица Алла Пугачева, осудившая кровавую политику Путина и уехавшая с Родины, порадовала поклонников шокирующим известием. Артистка написала новые песни после продолжительной творческой паузы.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Алла Пугачева написала новые песни после долгой паузы

Недавно на музыкальных платформах вышел новый музыкальный альбом с записями живого выступления в 2019 году.

Примадонна записала видео, в котором поблагодарила поклонников за теплые реакции на ее композиции и намекнула, что это только начало и аудиторию ждут еще сюрпризы.

Алла Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/

Певица даже призналась, что планирует выпустить новые композиции к своему юбилею.

"Ждите, мои дорогие поклонники", — заинтриговала Алла Борисовна своих поклонников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Пугачева гневно разгромила своих хейтеров. А Галкин эмоционально высказался по поводу "измены" Аллы Пугачевой.