Примадонна Алла Пугачева после долгого перерыва удивила поклонников радостной новостью
Известная российская певица Алла Пугачева, осудившая кровавую политику Путина и уехавшая с Родины, порадовала поклонников шокирующим известием. Артистка написала новые песни после продолжительной творческой паузы.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Алла Пугачева написала новые песни после долгой паузы
Недавно на музыкальных платформах вышел новый музыкальный альбом с записями живого выступления в 2019 году.
Примадонна записала видео, в котором поблагодарила поклонников за теплые реакции на ее композиции и намекнула, что это только начало и аудиторию ждут еще сюрпризы.
Певица даже призналась, что планирует выпустить новые композиции к своему юбилею.
"Ждите, мои дорогие поклонники", — заинтриговала Алла Борисовна своих поклонников.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Пугачева гневно разгромила своих хейтеров. А Галкин эмоционально высказался по поводу "измены" Аллы Пугачевой.
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