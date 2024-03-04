Пугачова вперше за п'ять років представила новий трек

Співачка Алла Пугачова. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російська співачка Алла Пугачова випустила нову пісню під назвою "Не беспокойся за меня". Текст пісні написала сама артистка, а композитор Костянтин Губін став автором музики.

У своєму Instagram трек опублікував чоловік Пугачової, комік Максим Галкін.

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У пісні Пугачова закликає не переживати та не боятися за неї. Вона заявляє, що не шкодує про ухвалені нею рішення, "навіть якщо душа в крові". Це перша нова пісня Пугачової за останні п'ять років.

"Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе...не беспокойся, я не брошусь камнем вниз...Не беспокойся...Я живу на бис!", — співає у новій композиції Пугачова.

У мережі 1 березня з'явився новий альбом Прімадонни "PS.". В альбомі не було нових композицій. Після публікації альбому співачка і пообіцяла шанувальникам представити нову пісню.

Примадонна записала відео, в якому подякувала шанувальникам за теплі реакції на її композиції та натякнула, що це лише початок та її аудиторію чекають ще сюрпризи.

Нагадаємо, раніше Пугачова гнівно звернулася до хейтерів після свого переїзду до Ізраїлю. А відомий актор висловився щодо "зради" Погачової.