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Пугачева впервые за пять лет представила новый трек

4 марта 2024 09:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Пугачева впервые за пять лет представила новый трек
Певица Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Российская певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием "Не беспокойся за меня". Текст песни написала сама артистка, а композитор Константин Губин стал автором музыки.

В своем Instagram трек опубликовал супруг Пугачевой, комик Максим Галкин.

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В песне Пугачева призывает не переживать и не бояться за нее. Она заявляет, что не жалеет о принятых ею решениях, "даже если душа в крови". Это первая новая песня Пугачевой за последние пять лет.

"Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе...не беспокойся, я не брошусь камнем вниз...Не беспокойся...Я живу на бис!", — поет в новой композиции Пугачева.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

В сети 1 марта появился новый альбом Примадонны "PS.". В альбоме не было новых композиций. После публикации альбома певица пообещала поклонникам представить новую песню.

Примадонна записала видео, в котором поблагодарила поклонников за теплые реакции на ее композиции и намекнула, что это только начало и аудиторию ждут еще сюрпризы.

Напомним, раньше Пугачева гневно обратилась к хейтерам после своего переезда в Израиль. А известный актер высказался по поводу "измены" Погачевой.

Алла Пугачева
зарубежные звезды
песня
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