Пугачова не на жарт розлютила росіян — Примадонна станцювала під український хіт

Російська співачка Алла Пугачова з дочкою Лізою. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повідомила про те, що готує для шанувальників нові пісні, вирішила трохи позлити росіян. Артистка опублікувала відео, на якому радісно танцює на яхті під українську народну пісню.

Відповідний ролик Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Алла Пугачова затанцювала під українську народну пісню

Скриншот поста Алли Пугачової у Instagram. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Примадонна показала шанувальникам, як відсвяткувала першу неділю весни, та подякувала за їх підтримку.

На відео Пугачова танцює під українську народну пісню "Ой на горі два дубки" та насолоджується життям. Артистка виглядає щасливою та доглянутою.

"Круто відгуляли "Першу Неділю Весни"! Дякую всім за квіти, за привітання та щоденну радість від моїх вірних шанувальників, живемо далі. Не турбуйтесь про мене!!!"— звернулася Алла Борисівна до шанувальників.

Українці подякували Примадонні за підтримку

Шанувальники подякували Аллі Борисівні за підтримку українців та весняний настрій.

"Сильна жінка, яка не прогнулася під режим, обрала вигнання! Публічна людина висловила свою позицію проти влади, знаючи, що втрачає все! Це подвиг!"

"Чудова жінка. Музичний супровід дуже добрий".

Росіяни навпаки "полили" зірку брудом.

"Жалюгідне видовище...Так низько впасти".

"Ну злякалася, побачивши. Ну не гарнішаємо з віком. Але причесатися то можна".

"На опосума схожа. Що накоїла із собою? Ех, Алла".

Коментарі під публікацією Алли Пугачової. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Нагадаємо, раніше Пугачова гнівно звернулася до хейтерів після переїзду до Ізраїлю. А відомий актор висловився з приводу "зради" Пугачової.