Пугачева не на шутку разозлила россиян — Примадонна станцевала под украинский хит

Российская певица Алла Пугачева с дочерью Лизой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известная российская певица Алла Пугачева, которая недавно сообщила о том, что готовит для поклонников новые песни, решила немного позлить россиян. Артистка опубликовала видео, где радостно танцует на яхте под украинскую народную песню.

Соответствующий ролик Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

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Скриншот поста Аллы Пугачевой в Instagram. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Примадонна показала поклонникам, как отпраздновала первое воскресенье весны, и поблагодарила за их поддержку.

На видео Пугачева танцует под украинскую народную песню "Ой на горі два дубки" и наслаждается жизнью. Артистка выглядит счастливой и ухоженной.

"Круто отгуляли "Первое Воскресенье Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не беспокойтесь обо мне!!!" — обратилась Алла Борисовна к поклонникам.

Украинцы поблагодарили Примадонну за поддержку

Поклонники поблагодарили Аллу Борисовну за поддержку украинцев и весеннее настроение.

"Сильная женщина, которая не прогнулась под режим, избрала изгнание! Публичный человек высказал свою позицию против власти, зная, что теряет все! Это подвиг!"

"Великолепная женщина. Музыкальное сопровождение очень хорошее".

Россияне наоборот "полили" звезду грязью.

"Жалкое зрелище...Так низко упасть".

"Ну испугалась, увидев. Ну не хорошеем с возрастом. И причесаться можно".

"На опоссума похожа. Что натворила с собой? Эх, Алла".

Комментарии под публикацией Аллы Пугачевой. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Напомним, ранее Пугачева гневно обратилась к хейтерам после переезда в Израиль. А известный актер высказался по поводу "измены" Пугачевой.