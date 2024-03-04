Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Netflix поставить на Бродвеї виставу про Путіна arrow

Netflix поставить на Бродвеї виставу про Путіна

4 березня 2024 10:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Netflix поставить на Бродвеї виставу про Путіна
Творці "Корони" покажуть виставу про Путіна. Фото: variety.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стрімінговий сервіс Netflix готує бродвейську постановку "Патріоти" про президента Росії Володимира Путіна. Дія п'єси відбувається в 1991 році після розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє Variety.

Читайте також:

У виставі покажуть історію Березовського

Режисером вистави "Патріоти" стане британський сценарист Пітер Морган. В минулому він був задіяний в роботі над серіалом "Корона". Вистава розповідає історію російського олігарха Бориса Березовського, який допоміг Володимиру Путіну прийти до влади.

Пізніше Березовський став запеклим критиком російського президента і помер у 2013 році в Лондоні за нез'ясованих обставин.

 

Путіна на сцені втілить Вілл Кін, а Березовського - Майкл Стулбарг, відомий за стрічками "Форма води", "Люди в чорному 3" та "Прибуття". Ще одного російського олігарха, Романа Абрамовича, зіграє Люк Теллон.

Прем'єра в Нью-Йорку запланована на 22 квітня 2024 року. Вистава йтиме в театрі Етель Беррімор протягом 12 тижнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл працюють над кіноадаптацією бестселера для Netflix. А українська співачка Мішель Андраде зіграла у легендарному шоу про королівську родину.

володимир путін
театр
політики
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року