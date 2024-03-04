Netflix поставить на Бродвеї виставу про Путіна

Творці "Корони" покажуть виставу про Путіна. Фото: variety.com

Стрімінговий сервіс Netflix готує бродвейську постановку "Патріоти" про президента Росії Володимира Путіна. Дія п'єси відбувається в 1991 році після розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє Variety.

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У виставі покажуть історію Березовського

Режисером вистави "Патріоти" стане британський сценарист Пітер Морган. В минулому він був задіяний в роботі над серіалом "Корона". Вистава розповідає історію російського олігарха Бориса Березовського, який допоміг Володимиру Путіну прийти до влади.

Пізніше Березовський став запеклим критиком російського президента і помер у 2013 році в Лондоні за нез'ясованих обставин.

Путіна на сцені втілить Вілл Кін, а Березовського - Майкл Стулбарг, відомий за стрічками "Форма води", "Люди в чорному 3" та "Прибуття". Ще одного російського олігарха, Романа Абрамовича, зіграє Люк Теллон.

Прем'єра в Нью-Йорку запланована на 22 квітня 2024 року. Вистава йтиме в театрі Етель Беррімор протягом 12 тижнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл працюють над кіноадаптацією бестселера для Netflix. А українська співачка Мішель Андраде зіграла у легендарному шоу про королівську родину.