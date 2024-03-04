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Netflix поставит на Бродвее пьесу о Путине

4 марта 2024 10:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Netflix поставит на Бродвее пьесу о Путине
Создатели "Короны" покажут представление о Путине. Фото: variety.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стриминговый сервис Netflix готовит бродвейскую постановку "Патриоты" о президенте России Владимире Путине. Действие пьесы проходит в 1991 году после распада Советского Союза.

Об этом сообщает Variety.

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В спектакле покажут историю Березовского

Режиссером спектакля "Патриоты" станет британский сценарист Питер Морган. В прошлом он был задействован в работе над сериалом "Корона". Спектакль рассказывает историю российского олигарха Бориса Березовского, который помог Владимиру Путину прийти к власти.

Позже Березовский стал жестким критиком российского президента и умер в 2013 году в Лондоне при невыясненных обстоятельствах.

 

Путина на сцене воплотит Уилл Кин, а Березовского — Майкл Стулбарг, известный по лентам "Форма воды", "Люди в черном 3" и "Прибытие". Еще одного российского олигарха, Романа Абрамовича, сыграет Люк Теллон.

Премьера в Нью-Йорке намечена на 22 апреля 2024 года. Спектакль будет проходить в театре Этель Берримор в течение 12 недель.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл работают над киноадаптацией бестселлера для Netflix. А украинская певица Мишель Андраде сыграла в легендарном шоу о королевской семье.

владимир путин
театр
политики
зарубежные звезды

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