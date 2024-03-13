Гра на два фронти — зрадниця Таїсія Повалій вигадала для себе нову національність
Українська співачка Таїсія Повалій, яка підтримує російського диктатора Володимира Путіна і геноцид власного народу, зробила чергову цинічну заяву — назвала себе "російською українкою". Вона планує випустити альбом для "братських" народів.
Про це вона розповіла росЗМІ.
Таїсія Повалій вважає себе громадянкою СРСР
Під час інтерв'ю для російських медіа Таїсія Повалій вигадала для себе нову національність — "радянсько-російська українка". Вона вважає своєю місією поширювати пропагандистський наратив про "братські народи".
Путіністка планує записати україно-російський музичний альбом. Вона всерйоз сприймає свою діяльність і продовжує працювати на Кремль.
"Я дуже хочу випустити україно-російський альбом. Там будуть і українські, і російські пісні. Ви знаєте, це моя місія. Я ж російська українка. Я радянсько-російська українка!" — заявила співачка.
Позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні
Відразу після початку повномасштабної війни співачка ніяк не коментувала агресію Росії, втім, пізніше переїхала до Москви. Повалій вже на території країни-агресорки заявила, що підтримує напад на Україну. Для неї Путін "позбавляє світ нацизму". Вбивства росіянами українців вона називає "відновленням справедливості", а Путіна — "надією на майбутнє".
"А я саме в тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і своє, і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає. Всі ці вісім років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє… А тепер — бачу… У мене з'явилася надія… Володимир Путін для мене — це та людина, яка в змозі зберегти сильну Росію та позбавити світ нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Історична місія, як на мене", — говорила зрадниця в інтерв'ю росЗМІ.
9 травня 2023 року вона виступила в Москві на концерті, присвяченому Дню Перемоги. Пізніше вона виходила на сцену в окупованому Луганську і співала для російських загарбників.
Минулого року Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ. Вона зробила це цинічно — у День Незалежності України. Артистка також розповідала, що планує купити будинок у Росії, щоб продовжувати там жити і працювати.
Нагадаємо, раніше Повалій записала пісню з артисткою, яка виступала у зруйнованому Маріуполі.
А акторка Ольга Сумська зізналась, коли бачила свою доньку, яка живе і працює в Росії.
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