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Гра на два фронти — зрадниця Таїсія Повалій вигадала для себе нову національність

13 березня 2024 12:13
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Гра на два фронти — зрадниця Таїсія Повалій вигадала для себе нову національність
Власниця українського громадянства, співачка Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Таїсія Повалій, яка підтримує російського диктатора Володимира Путіна і геноцид власного народу, зробила чергову цинічну заяву — назвала себе "російською українкою". Вона планує випустити альбом для "братських" народів. 

Про це вона розповіла росЗМІ.

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Під час інтерв'ю для російських медіа Таїсія Повалій вигадала для себе нову національність — "радянсько-російська українка". Вона вважає своєю місією поширювати пропагандистський наратив про "братські народи".

Путіністка планує записати україно-російський музичний альбом. Вона всерйоз сприймає свою діяльність і продовжує працювати на Кремль. 

"Я дуже хочу випустити україно-російський альбом. Там будуть і українські, і російські пісні. Ви знаєте, це моя місія. Я ж російська українка. Я радянсько-російська українка!" — заявила співачка.

Позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні

Відразу після початку повномасштабної війни співачка ніяк не коментувала агресію Росії, втім, пізніше переїхала до Москви. Повалій вже на території країни-агресорки заявила, що підтримує напад на Україну. Для неї Путін "позбавляє світ нацизму". Вбивства росіянами українців вона називає "відновленням справедливості", а Путіна — "надією на майбутнє".

"А я саме в тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і своє, і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає. Всі ці вісім років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє… А тепер — бачу… У мене з'явилася надія… Володимир Путін для мене — це та людина, яка в змозі зберегти сильну Росію та позбавити світ нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Історична місія, як на мене", — говорила зрадниця в інтерв'ю росЗМІ.

Зрадниця Повалій під час пропагандистських концертів подякувала Росії
Співачка Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

9 травня 2023 року вона виступила в Москві на концерті, присвяченому Дню Перемоги. Пізніше вона виходила на сцену в окупованому Луганську і співала для російських загарбників. 

Минулого року Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ. Вона зробила це цинічно — у День Незалежності України. Артистка також розповідала, що планує купити будинок у Росії, щоб продовжувати там жити і працювати.

Нагадаємо, раніше Повалій записала пісню з артисткою, яка виступала у зруйнованому Маріуполі.

А акторка Ольга Сумська зізналась, коли бачила свою доньку, яка живе і працює в Росії.

Таїсія Повалій
путіністи
українські зірки
співачка
зрада
Росія

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