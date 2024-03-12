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Ольга Сумська розповіла, коли востаннє бачилася із донькою, яка живе в Росії

12 березня 2024 13:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ольга Сумська розповіла, коли востаннє бачилася із донькою, яка живе в Росії
Українська акторка Ольга Сумська із донькою Антоніною Паперною. Фото: facebook.com/osumska/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка Ольга Сумська зізналася про те, коли востаннє бачилася із донькою Антоніною Паперною, яка зараз живе в Росії. Зірка розповіла, що не бачила рідну людину з початку війни і поки не уявляє, як може із нею зустрітися.

Про це вона розповіла у шоу "ТУР Зірками".

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Акторка розповідає, що востаннє бачила доньку Антоніну Паперну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і поки навіть не уявляє, за яких обставин зможе знову із нею зустрітись.

Сумська зізнається, що отримує багато хейту від українців через те, що її донька залишилася жити в Росії і Ольга не збирається виправдовуватись за її вчинок.

Артистка розуміє їх гнів, адже через війну багато матерів втратили своїх синів, а цілі родини залишились без даху над головою.

"Біль розпач — це ті відчуття, які панують зараз у моєму серці. Воно гризе, воно з’їдає. Ці коментарі жахливі, які я читаю… я не маю права на виправдування і будь-які слова, коли я повинна говорити комусь щось, доводити. Тому що є згорьовані матері, є родини, які втратили все", — зазначила акторка.

Зірка каже, що її сум можуть зрозуміти лише ті українці, родичі яких залишились жити в РФ.

Ольга Сумська розповіла, коли востаннє бачилася із донькою, яка живе в Росії - фото 1
Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна. Фото: instagram.com/tony__pepper

Знаменита актриса також відповіла на питання журналістки про те, чи встигла Антоніна змінити своє громадянство та отримати російський паспорт.

Сумська зізналась, що до війни Тоня була українкою, а зараз вона не спілкується із донькою на такі теми.

Акторка хоче, щоб скоріше закінчилася війна та вона змогла побачити своїх онуків за яким дуже сумує.

"Це страшний біль. Просто хочеться їх обійняти, моїх рідних онуків. Вони ростуть, вони б мали бачити свою бабусю. Я б хотіла їм віддати всю себе, усю себе", — додає артистка.

Відомо, що Антоніна Паперна проживає у РФ разом із російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох дітей. З початку війни вона не засудила криваву політику Кремля та залишилася зніматися в російських серіалах.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи шкодує співачка Даша Астаф'єва про виступи в Росії. А також про те, що зрадниця Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в РФ, яку очолив експродюсер відомого телешоу.

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