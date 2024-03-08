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Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в РФ, яку очолив експродюсер відомого телешоу

8 березня 2024 19:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в РФ, яку очолив експродюсер відомого телешоу
Ведуча Оксана Марченко. Фото: скриншот Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Оксана Марченко, яка на початку війни втекла до Росії, відкрила там свою кіностудію. Її директором став колишній продюсер шоу "Україна має талант" Олексій Басманов.

Про це пише видання "Схеми".

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Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в Росії

За даними реєстру юридичних осіб РФ, восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм"  для виробництва кінофільмів, відеофільмів та телевізійних програм.

Засновниками "Вервица Фильм" є АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%).

Бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є Оксана Марченко.

Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в РФ, яку очолив експродюсер відомого телешоу - фото 1
Оксана Марченко зареєструвала свою кіностудію. Фото: "Схеми"

Журналісти повідомляють, що компанія Марченко фігурує у нафтовидобувній компанії "НЗНП Трейд", що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі (Росія).

Другим власником "Вервица Фильм" є Олексій Басманов, який у 2016 році працював лінійний продюсером телешоу  "Україна має талант" на СТБ.

Колишні колеги експродюсера розповіли журналістам "Схем" про те, що Басманов раніше долучався до зйомок фільмів Оксани Марченко із циклу "Паломниця" і йому подобалось працювати із дружиною Медведчука.

Оксана Марченко знімає пропагандистське шоу "Паломниці"

Загалом Марченко вдалося вже відзняти два сезони "Паломниці".

Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в РФ, яку очолив експродюсер відомого телешоу - фото 2
Оксана Марченко знімає пропагандистське шоу "Паломниця". Фото: "Схеми"

За сюжетом шоу, Марченко відвідує російські церкви з рюкзаком і розповідає про магію порятунку свого чоловіка з полону.

У цій програмі вона також спілкується із російськими зірками, які підтримують криваву політику Кремля, зокрема артистом Миколою Басковим та російським актором Мілошем Биковичем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Медведчук став власником нової яхти-винищувача у Росії, вартість якої складає близько 10 млн доларів. Також в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють колишній нардеп Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною.

Віктор Медведчук
шоу
Україна має талант
Оксана Марченко
Росія

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