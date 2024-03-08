Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, которую возглавил экспродюсер известного телешоу

Ведущая Оксана Марченко. Фото: скриншот Facebook

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая в начале войны сбежала в Россию, открыла там свою киностудию. Ее директором стал бывший продюсер шоу "Украина талант" Алексей Басманов.

Об этом пишет издание "Схемы".

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По данным реестра юридических лиц РФ, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм" для производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Учредителями "Вервица Фильм" являются АО "Ренессанс" (99,99%) и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%).

Бенефициарной владелицей АО "Ренессанс" является Оксана Марченко.

Оксана Марченко зарегистрировала свою киностудию. Фото: "Схемы"

Журналисты сообщают, что компания Марченко фигурирует в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", осваивающей Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия).

Вторым владельцем "Вервица Фильм" является Алексей Басманов, в 2016 году работавший линейный продюсером телешоу "Украина имеет талант" на СТБ.

Бывшие коллеги экспродюсера рассказали журналистам "Схем" о том, что Басманов ранее приобщался к съемкам фильмов Оксаны Марченко из цикла "Паломница" и ему нравилось работать с супругой Медведчука.

Оксана Марченко снимает пропагандистское шоу "Паломницы"

В общей сложности Марченко удалось уже снять два сезона "Паломницы".

Оксана Марченко снимает пропагандистское шоу "Паломница". Фото: "Схемы"

По сюжету шоу, Марченко посещает русские церкви с рюкзаком и рассказывает о магии спасения своего мужа из плена.

В этой программе она также общается с российскими звездами, поддерживающими кровавую политику Кремля, в частности артистом Николаем Басковым и российским актером Милошем Быковичем.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России, стоимость которой составляет около 10 млн долларов. Также в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой обладают бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой.