Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, которую возглавил экспродюсер известного телешоу arrow

Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, которую возглавил экспродюсер известного телешоу

8 марта 2024 19:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, которую возглавил экспродюсер известного телешоу
Ведущая Оксана Марченко. Фото: скриншот Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая в начале войны сбежала в Россию, открыла там свою киностудию. Ее директором стал бывший продюсер шоу "Украина талант" Алексей Басманов.

Об этом пишет издание "Схемы".

Читайте также:

Оксана Марченко открыла свою киностудию в России

По данным реестра юридических лиц РФ, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм" для производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Учредителями "Вервица Фильм" являются АО "Ренессанс" (99,99%) и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%).

Бенефициарной владелицей АО "Ренессанс" является Оксана Марченко.

Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, которую возглавил экспродюсер известного телешоу - фото 1
Оксана Марченко зарегистрировала свою киностудию. Фото: "Схемы"

Журналисты сообщают, что компания Марченко фигурирует в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", осваивающей Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия).

Вторым владельцем "Вервица Фильм" является Алексей Басманов, в 2016 году работавший линейный продюсером телешоу "Украина имеет талант" на СТБ.

Бывшие коллеги экспродюсера рассказали журналистам "Схем" о том, что Басманов ранее приобщался к съемкам фильмов Оксаны Марченко из цикла "Паломница" и ему нравилось работать с супругой Медведчука.

Оксана Марченко снимает пропагандистское шоу "Паломницы"

В общей сложности Марченко удалось уже снять два сезона "Паломницы".

Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, которую возглавил экспродюсер известного телешоу - фото 2
Оксана Марченко снимает пропагандистское шоу "Паломница". Фото: "Схемы"

По сюжету шоу, Марченко посещает русские церкви с рюкзаком и рассказывает о магии спасения своего мужа из плена.

В этой программе она также общается с российскими звездами, поддерживающими кровавую политику Кремля, в частности артистом Николаем Басковым и российским актером Милошем Быковичем.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России, стоимость которой составляет около 10 млн долларов. Также в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой обладают бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой.

Виктор Медведчук
шоу
Україна має талант
Оксана Марченко
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта