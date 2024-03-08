Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, которую возглавил экспродюсер известного телешоу
Известная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая в начале войны сбежала в Россию, открыла там свою киностудию. Ее директором стал бывший продюсер шоу "Украина талант" Алексей Басманов.
Об этом пишет издание "Схемы".
Оксана Марченко открыла свою киностудию в России
По данным реестра юридических лиц РФ, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм" для производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
Учредителями "Вервица Фильм" являются АО "Ренессанс" (99,99%) и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%).
Бенефициарной владелицей АО "Ренессанс" является Оксана Марченко.
Журналисты сообщают, что компания Марченко фигурирует в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", осваивающей Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия).
Вторым владельцем "Вервица Фильм" является Алексей Басманов, в 2016 году работавший линейный продюсером телешоу "Украина имеет талант" на СТБ.
Бывшие коллеги экспродюсера рассказали журналистам "Схем" о том, что Басманов ранее приобщался к съемкам фильмов Оксаны Марченко из цикла "Паломница" и ему нравилось работать с супругой Медведчука.
Оксана Марченко снимает пропагандистское шоу "Паломницы"
В общей сложности Марченко удалось уже снять два сезона "Паломницы".
По сюжету шоу, Марченко посещает русские церкви с рюкзаком и рассказывает о магии спасения своего мужа из плена.
В этой программе она также общается с российскими звездами, поддерживающими кровавую политику Кремля, в частности артистом Николаем Басковым и российским актером Милошем Быковичем.
Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России, стоимость которой составляет около 10 млн долларов. Также в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой обладают бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой.
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