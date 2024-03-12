Ольга Сумская рассказала, когда в последний раз виделась с дочкой, которая живёт в России

Украинская актриса Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной. Фото: facebook.com/osumska/

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, когда в последний раз виделась с дочерью Антониной Паперной, которая сейчас живет в России. Звезда рассказала, что не видела родного человека с начала войны и пока не представляет, как может с ней встретиться.

Об этом она рассказала в шоу "ТУР Звездами".

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Актриса рассказывает, что последний раз видела дочь Антонину Паперную еще до начала полномасштабного вторжения РФ и пока даже не представляет, при каких обстоятельствах сможет снова с ней встретиться.

Сумская признается, что получает много хейта от украинцев из-за того, что ее дочь осталась жить в России, и Ольга не собирается оправдываться за ее поступок.

Артистка понимает их гнев, ведь из-за войны многие матери потеряли своих сыновей, а целые семьи остались без крова.

"Боль отчаяния — это те ощущения, которые царят сейчас в моем сердце. Она грызет, она съедает. Эти комментарии ужасны, которые я читаю... я не имею права на оправдание и какие-либо слова, когда я должна говорить кому-то, доказывать. Потому что есть горюющие матери, есть семьи, которые потеряли все", — отметила актриса.

Звезда говорит, что ее печаль смогут понять только украинцы, родственники которых остались жить в РФ.

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная. Фото: instagram.com/tony__pepper

Знаменитая актриса также ответила на вопрос журналистки о том, успела ли Антонина изменить свое гражданство и получить российский паспорт.

Сумская призналась, что до войны Тоня была украинкой, а сейчас она не общается с дочерью на такие темы.

Актриса хочет, чтобы скорее закончилась война и она смогла увидеть своих внуков по которым очень скучает.

"Это страшная боль. Просто хочется их обнять, моих родных внуков. Они растут, они должны видеть свою бабушку. Я бы хотела им отдать всю себя, всю себя", — добавляет артистка.

Известно, что Антонина Паперная проживает в России вместе с российским актером Владимиром Ягличем. Пара воспитывает двоих детей. С начала войны она не осудила кровавую политику Кремля и осталась сниматься в русских сериалах.

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