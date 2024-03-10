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Даша Астаф'єва розповіла, чи шкодує про виступи в Росії

10 березня 2024 15:51
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Астаф'єва розповіла, чи шкодує про виступи в Росії
Блогерка, модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва зізналась, чому їздила заробляти гроші в Росію. Зірка назвала роботу в РФ "угодою із дияволом" і визнала, що все життя буде нести відповідальність за цю помилку. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк.

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Даша Астаф'єва шкодує про заробітки в Росії

Зірка розповідає, що за часів популярності гурту Nikitа, було дуже модно захоплюватися російським кінематографом, російськими книгами та вести російською лекції.

Астаф'єва зізнається, що ненавиділа поїздки в Росію, адже там на кожному кроці відчувався негатив та ненависть.

"Я коли я їздила туди, то бачила, які вони всі жлоби, кінч*ні. Я з людьми сварилася і доводила, які вони кінч*ні і як їх можна любити. Ти із заплющеними очима заходиш в аеропорт і бл*ть носом чуєш, що ти у Росії. Це жлобство, ненависть один до одного", — ділиться зірка.

Артистка зізнається, що була вимушена їздити вcупереч своїм внутрішнім переконанням до Росії через великі заробітки та дуже високу конкуренцію вдома. Зірка шкодує про те, що працювала в країні-агресорці та розуміє, що буде нести за це відповідальність протягом усього життя.

"Чому я виступала у Росії? Тому що не було місця тут, усе було зайнято "щирими" українцями, якими зараз і не пахне тут. Задовбалася з ними сваритися. Я всі свої гроші великі заробила у Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення і розуміти масштаб своєї помилки й масштаб цієї угоди з дияволом", — підсумувала Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Даша Астаф’єва почувала себе непривабливою порівняно із своїми подругами. Також співачка Астаф'єва підігріла чутки про роман з Дурнєвим.

росіяни
Даша Астаф'єва
шоу-бізнес
українські зірки
виступ
Росія

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