Даша Астафьева рассказала, сожалеет ли о выступлениях в России

Блогер, модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева призналась, почему ездила зарабатывать деньги в Россию. Звезда назвала работу в РФ "соглашением с дьяволом" и признала, что всю жизнь будет нести ответственность за эту ошибку.

Об этом она рассказала в интервью Эмми Антонюк.

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Даша Астафьева сожалеет о заработках в России

Звезда рассказывает, что во времена популярности группы Nikitа было очень модно увлекаться русским кинематографом, русскими книгами и вести на русском лекции.

Астафьева признается, что ненавидела поездки в Россию, ведь там на каждом шагу чувствовался негатив и ненависть.

"Я когда я ездила туда, то видела, какие они все жлобы, конч*нные. Я с людьми ссорилась и доказывала, какие они конч*нные и как их можно любить. Ты с закрытыми глазами заходишь в аэропорт и бл*ть носом чуешь, что ты у России. Это жлобство, ненависть друг к другу", — делится звезда.

Артистка признается, что была вынуждена ездить против своих внутренних убеждений в Россию из-за больших заработков и очень высокой конкуренции дома. Звезда сожалеет о том, что работала в стране-агрессоре и понимает, что будет нести за это ответственность всю жизнь.

"Почему я выступала в России? Потому что не было места здесь, все было занято "искренними" украинцами, которыми сейчас и не пахнет здесь. Задолбалась с ними ссориться. Я все свои деньги большие заработала в России, потому что все время, пока я там работала, я терпела. И до конца своей жизни я буду извиняться и понимать масштаб своей ошибки и масштаб этого соглашения с дьяволом", — подытожила Астафьева.

Напомним, ранее мы писали, что блоггер Даша Астафьева чувствовала себя непривлекательной по сравнению со своими подругами. Также певица Астафьева подогрела слухи о романе с Дурневым.