Даша Астаф'єва шокувала світлинами з юності — почувала себе страшною поруч із подругами

Блогерка, модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва показала як виглядала у підлітковому віці. Попри гарну фігуру артистка почувала себе непривабливою порівняно із своїми подругами.

Світлини вона показала в інтерв'ю Еммі Антонюк.

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Відома співачка зізнається, що у підлітковому віці дуже комплексувала через своє худорляве тіло і вона не розуміла, чому її однолітки захоплюються анорексичними тілами, які були модними на початку 2000-х років.

В той час зірка дуже заздрила дівчатам, які мали пишні форми та мріяла набрати хоча б декілька кілограмів.

"Я дуже страждала від того, що була худа в дитинстві. Коли мої подруги були жіночками, я була настільки мала і на стільки уродлива поруч із ними. Подивись на мої ніжки. На фото я з тими самими крутими дівчатами, які тримали всю школу", — поділилась артистка.

Блогерка, модель Даша Астаф'єва в підлітковому віці. Фото: скриншот з відео

Зірка обкладинки Playboy також зізналась про те, що у підлітковому віці дуже комплексувала через те, що не мала коштів на модні на той час речі і вимушена була доношувати мамин одяг.

"Ну просто подивись. Однокласниця в кофтині "Травка". Це була неймовірна відзнака крутості, бандитизму, шаленої впізнаваності. А я у в'язаній кофті й навіть не знаю, де взяла цю спідницю. Але на трудах, коли ми шили спідниці, я шила собі цю спідницю з якогось джинсу. Всі на платформах, бачиш, а я в якихось маминих туфлях", — додала Астаф’єва.

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