Даша Астафьева шокировала фотографиями с юности — чувствовала себя страшной рядом с подругами

Блоггерша, модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Известная украинская певица, блоггер и модель Даша Астафьева показала как выглядела в подростковом возрасте. Несмотря на красивую фигуру, артистка чувствовала себя непривлекательной по сравнению со своими подругами.

Фотография она показала в интервью Эмми Антонюк.

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Известная певица признается, что в подростковом возрасте очень комплексовала из-за своего худощавого тела и не понимала, почему ее сверстники увлекаются анорексическими телами, которые были модными в начале 2000-х годов.

В то время звезда очень завидовала девушкам, у которых были пышные формы и мечтала набрать хотя бы несколько килограммов.

"Я очень страдала от того, что была худая в детстве. Когда мои подруги были женщинами, я была настолько мала и настолько некрасива рядом с ними. Посмотри на мои ножки. На фото я с теми же крутыми девушками, которые держали всю школу", — поделилась артистка.

Блогерша, модель Даша Астафьева в подростковом возрасте. Фото: скриншот с видео

Звезда обложки Playboy также призналась о том, что в подростковом возрасте очень комплексовала из-за того, что у нее не было средств на модные в то время вещи и она была вынуждена донашивать мамину одежду.

"Ну просто посмотри. Одноклассница в кофточке "Травка". Это было невероятное отличие крутости, бандитизма, бешеной узнаваемости. А я в вязаной кофте и даже не знаю, где взяла эту юбку. Но на трудах, когда мы шили юбки, я шила себе эту юбку из какого-то джинса. Все на платформах, видишь, а я в каких-нибудь маминых туфлях", — добавила Астафьева.

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