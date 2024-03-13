Игра на два фронта — предательница Таисия Повалий придумала для себя новую национальность
Украинская певица Таисия Повалий, которая поддерживает диктатора Владимира Путина и геноцид собственного народа, сделала очередное циничное заявление — назвала себя "русской украинкой". Она планирует выпустить альбом для "братских" народов.
Об этом она рассказала РосСМИ.
Таисия Повалий считает себя гражданкой СССР
Во время интервью для российских медиа Таисия Повалий придумала для себя новую национальность — "советско-российская украинка". Она считает своей миссией распространять пропагандистский нарратив о "братских народах".
Путинистка планирует записать украинско-российский музыкальный альбом. Она всерьез принимает свою деятельность и продолжает работать на Кремль.
"Я очень хочу выпустить украино-российский альбом. Там будут и украинские, и русские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же русская украинка. Я советско-российская украинка!" — заявила певица.
Позиция Таисии Повалий по поводу войны в Украине
Сразу после начала полномасштабной войны певица события никак не комментировала агрессию России, впрочем, позже переехала в Москву. Повалий уже на территории страны-агрессора заявила, что поддерживает нападение на Украину. Для нее Путин "лишает мир нацизма". Убийства россиянами украинцев она называет "восстановлением справедливости", а Путина — "надеждой на будущее".
"А я именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее... А теперь — вижу... У меня появилась надежда… Владимир Путин для меня — это тот человек, который в состоянии сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Историческая миссия", — сказала артистка.
9 мая 2023 года она выступила в Москве на концерте, посвященном Дню Победы. Позже выходила на сцену в оккупированном Луганске и пела для россиян.
В прошлом году Таисия Повалий официально получила гражданство РФ. Она сделала это цинично — в День Независимости Украины. Артистка также рассказывала, что планирует покупать дом в России, чтобы продолжать там жить и работать.
Напомним, ранее Повалий записала песню с артисткой, выступавшей в разрушенном Мариуполе.
А актриса Ольга Сумская призналась, когда видела свою дочь, живущую и работающую в России.
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