Игра на два фронта — предательница Таисия Повалий придумала для себя новую национальность

Обладательница украинского гражданства, певица Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Украинская певица Таисия Повалий, которая поддерживает диктатора Владимира Путина и геноцид собственного народа, сделала очередное циничное заявление — назвала себя "русской украинкой". Она планирует выпустить альбом для "братских" народов.

Об этом она рассказала РосСМИ.

Читайте также:

Таисия Повалий считает себя гражданкой СССР

Во время интервью для российских медиа Таисия Повалий придумала для себя новую национальность — "советско-российская украинка". Она считает своей миссией распространять пропагандистский нарратив о "братских народах".

Путинистка планирует записать украинско-российский музыкальный альбом. Она всерьез принимает свою деятельность и продолжает работать на Кремль.

"Я очень хочу выпустить украино-российский альбом. Там будут и украинские, и русские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же русская украинка. Я советско-российская украинка!" — заявила певица.

Позиция Таисии Повалий по поводу войны в Украине

Сразу после начала полномасштабной войны певица события никак не комментировала агрессию России, впрочем, позже переехала в Москву. Повалий уже на территории страны-агрессора заявила, что поддерживает нападение на Украину. Для нее Путин "лишает мир нацизма". Убийства россиянами украинцев она называет "восстановлением справедливости", а Путина — "надеждой на будущее".

"А я именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее... А теперь — вижу... У меня появилась надежда… Владимир Путин для меня — это тот человек, который в состоянии сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Историческая миссия", — сказала артистка.

Певица Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

9 мая 2023 года она выступила в Москве на концерте, посвященном Дню Победы. Позже выходила на сцену в оккупированном Луганске и пела для россиян.

В прошлом году Таисия Повалий официально получила гражданство РФ. Она сделала это цинично — в День Независимости Украины. Артистка также рассказывала, что планирует покупать дом в России, чтобы продолжать там жить и работать.

Напомним, ранее Повалий записала песню с артисткой, выступавшей в разрушенном Мариуполе.

А актриса Ольга Сумская призналась, когда видела свою дочь, живущую и работающую в России.