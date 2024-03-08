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Зрадниця Повалій записала дует з китаянкою, яка виступала в зруйнованому Маріуполі

8 березня 2024 21:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зрадниця Повалій записала дует з китаянкою, яка виступала в зруйнованому Маріуполі
Співачки Таїсія Повалій та Ван Фан. Скриншот: YouTube/TPovaliyOfficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Російська співачка українського походження Таїсія Повалій, яка потрапила в санкційний список РНБО, записала ганебний дует з іноземною виконавицею. Компаньйонкою пропагандистки Кремля стала  китайська оперна виконавиця Ван Фан, яка виступала на руїнах Драмтеатру в окупованому росіянами Маріуполі.

Відповідне відео з’явилось в YouTube.

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Таїсія Повалій записала дует з проросійською китаянкою

59-річна Повалій та Ван Фан, яка активно виступає на окупованих територіях, виконали радянську пісню "Катюша". Саме цю композицію у вересні минулого року китаянка співала у зруйнованому окупантами драматичному театрі в Маріуполі. У підписі до відео йдеться, що дует путіністок став гімном до місцевого фестивалю молоді. При чому, згадуються звання зрадниці Повалій в Україні (якого її позбавили).

"Китайська оперна співачка Ван Фан та російська виконавиця, народна артистка України Таїсія Повалій вітають усіх учасників фестивалю. Насолоджуйтесь гармонією великих культур", — йдеться в описі цинічного відео.

Вочевидь, аби не наражатися на хейт і не псувати "успіх" дуету колаборанток, коментарі під відео закрили. У кліпі, окрім Повалій та Фан з’являються, зокрема, диктатор Володимир Путін, китайський лідер Сі Цзіньпін та військові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії вимагають визнати Аллу Пугачову "іноагентом". Також ми розповідали, що американський репер Каньє Вест вдягнув проросійську футболку.

 

Таїсія Повалій
пісні
пропаганда
путіністи
закордонні зірки

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