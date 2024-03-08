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Предательница Повалий записала дуэт с китаянкой, которая выступала в разрушенном Мариуполе

8 марта 2024 21:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Предательница Повалий записала дуэт с китаянкой, которая выступала в разрушенном Мариуполе
Певицы Таисия Повалий и Ван Фан. Скриншот: YouTube/TPovaliyOfficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Российская певица украинского происхождения, которая попала в санкционный список СНБО,  Таисия Повалий, записала позорный дуэт с иностранной исполнительницей. Компаньонкой пропагандистки Кремля стала китайская оперная исполнительница Ван Фан, выступавшая на руинах Драмтеатра в оккупированном россиянами Мариуполе.

Соответствующее видео появилось в YouTube.

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59-летняя Повалий и Ван Фан, активно выступающая на оккупированных территориях, исполнили советскую песню "Катюша". Именно эту композицию в сентябре прошлого года китаянка пела в разрушенном оккупантами драматическом театре в Мариуполе. В подписи к видео говорится, что дуэт путинисток стал гимном местного фестиваля молодежи. Причем упоминаются звания предательницы Повалий в Украине (которого ее лишили).

"Китайская оперная певица Ван Фан и российская исполнительница, народная артистка Украины Таисия Повалий поздравляют всех участников фестиваля. Наслаждайтесь гармонией крупных культур", — говорится в описании циничного видео.

Очевидно, чтобы не подвергаться хейту и не портить "успех" дуэта коллаборанток, комментарии под видео закрыли. В клипе, кроме Повалий и Фан, появляются, в частности, диктатор Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и военные.

Напомним, ранее мы писали, что в России требуют признать Аллу Пугачеву "иноагентом". Также мы рассказывали, что американский рэпер Канье Уэст надел пророссийскую футболку.

Таисия Повалий
песни
пропаганда
путинисты
зарубежные звезды

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