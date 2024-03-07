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В Росії вимагають визнати Аллу Пугачову іноагентом

7 березня 2024 22:01
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Стас Кожушко
Редактор
В Росії вимагають визнати Аллу Пугачову іноагентом
Російська співачка Алла Пугачова з чоловіком. Фото: Instagram/maxgalkinru
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Російську співачка Аллу Пугачову, яка від початку повномасштабної війни переїхала з родиною до Ізраїлю, вимагають визнати так званим "іноагентом" у РФ. З такою пропозицією звернувся до генпрокурора цієї країни один з громадських діячів, Віталій Бородін.

Про це він розповів у своїх соцмережах

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З таким проханням до генпрокурора РФ Ігоря Краснова звернувся керівник федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Це він зробив після того, як 74-річна Пугачова заявила, що "нормальні люди не збираються повертатися до Росії". 

На думку путініста, аргументів на користь визнати співачку "іноагентом" декілька. По-перше, за словами Бородіна, Пугачова неодноразово висловлювала свою антиросійську позицію. По-друге, співачка неодноразово публічно висловлювала підтримку своєму чоловікові, шоумену Максиму Галкіну, якого вже визнали "іноагентом" за критику так званої "СВО" (спеціальною воєнною операцією у РФ називають повномасштабну війну в Україні) та спонсорування ЗСУ.

"Останньою краплею став учорашній "виступ" Пугачової у відповідь Стасові Михайлову, який висловився про те, що зірки, які лають Росію, поводяться некоректно, оскільки саме наша країна зробила їх популярними", — заявив Бородін. 

В Росії вимагають визнати Аллу Пугачову іноагентом - фото 1
Путініст Володимир Бородін. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алла Пугачова станцювала під український хіт, чим розлютила росіян. Також ми розповідали, що російський шоумен Максим Галкін прокоментував трагедію в Одесі та висловив щирі співчуття родинам загиблих.

росіяни
Алла Пугачова
путіністи
закордонні зірки

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