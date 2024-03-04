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Максим Галкін відреагував на удар по Одесі та попередив Росію

4 березня 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Максим Галкін відреагував на удар по Одесі та попередив Росію
Російський шоумен Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий російський шоумен Максим Галкін прокоментував трагедію в Одесі та висловив щирі співчуття родинам загиблих. Артист болісно сприйняв атаку росіян на його рідне місто.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram в понеділок, 4 березня.

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Атака безпілотниками на Одесу

У ніч з 1 на 2 березня окупанти атакували Одесу безпілотниками. Один з "шахедів" влучив у багатоповерхівку та забрав життя багатьох українців.

Загалом через атаку загинуло 12 людей, з яких п'ятеро — діти. Росіяни вбили 4-місячного Тимофія, 7-місячну Лізу, 3-річного Марка, 8-річну Злату та 8-річного Сергійка.

Максим Галкін болісно відреагував на трагедію

Артист розповів, що майже усі його дитячі спогади пов'язані із Одесою, в який він зростав. Саме в цьому місті Галкін вивчив українську мову.

Шоумен зізнався, що болісно переживає атаки окупантів по його рідній Одесі, та висловив співчуття родинам загиблих.

"Та мені, напевно, можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі. Але кожен удар по Одесі влучає у серце. Одеса, я всім серцем із тобою. Мої глибокі співчуття сім’ям загиблих. Дуже гірко від безсилля. Але суд божий ще ніхто не скасовував", — написав Галкін.

Українці подякували артисту за підтримку

Багато підписників вдячні Максиму за те, що він не боїться говорити на весь світ про звірства росіян.

"Росія забиває останній цвях у свою труну. Таке прощати не можна!"

"Дивний і страшний час, коли дякуєш людині за те, що вона залишилася людиною. Ми зараз живемо в ньому. Спасибі ще раз, Максим. Спасибі вам і вашій родині. Завдяки вам ще віриш у людяність".

А росіяни накинулись на артиста та звинуватили у тому, що йому не шкода "дітей Донбасу".

"Максиме, скажіть, будь ласка, а те, що вбили жителів Бєлгорода 30 грудня, вам їх не шкода, ні в чому не винних людей, дітей, сімей?"

"Щось ти, Максик, так не страждав, коли палили і вбивали людей у Будинку профспілок".

 

Галкин
Скриншот поста Максима Галкіна у Instagram. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максима Галкіна не пустили на індонезійський острів Балі. А також Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти.

Одеса
трагедія
діти
Максим Галкін
російські зірки
загиблі

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