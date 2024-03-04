Максим Галкин отреагировал на удар по Одессе и предупредил Россию

Российский шоумен Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известный российский шоумен Максим Галкин прокомментировал трагедию в Одессе и выразил искренние соболезнования семьям погибших. Артист болезненно воспринял атаку россиян на его родной город.

Об этом он написал на своей странице в Instagram в понедельник, 4 марта.

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Атака беспилотниками в Одессу

В ночь с 1 на 2 марта оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. Один из "шахедов" попал в многоэтажку и унес жизни многих украинцев.

Всего из-за атаки погибли 12 человек, из которых пятеро — дети. Россияне убили 4-месячного Тимофея, 7-месячную Лизу, 3-летнего Марка, 8-летнюю Злату и 8-летнего Сережу.

Максим Галкин болезненно отреагировал на трагедию

Артист рассказал, что почти все его детские воспоминания связаны с Одессой, в которой он рос. Именно в этом городе Галкин выучил украинский язык.

Шоумен признался, что болезненно переживает атаки оккупантов по его родной Одессе, и выразил соболезнования семьям погибших.

"Да меня, наверное, можно упрекнуть, что я не скорблю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд божий еще никто не отменял", — написал Галкин.

Украинцы поблагодарили артиста за поддержку

Многие подписчики благодарны Максиму за то, что он не боится говорить на весь мир о зверствах россиян.

"Россия забивает последний гвоздь в свой гроб. Такое прощать нельзя!"

"Странное и страшное время, когда благодаришь человека за то, что он остался человеком. Мы сейчас живем в нем. Спасибо еще раз, Максим. Спасибо вам и вашей семье. Благодаря вам еще веришь в человечность".

А россияне набросились на артиста и обвинили в том, что ему не жалко "детей Донбасса".

"Максим, скажите, пожалуйста, а то, что убили жителей Белгорода 30 декабря, вам их не жалко, ни в чем не повинных людей, детей, семей?"

"Что-то ты, Максик, так не страдал, когда жгли и убивали людей в Доме профсоюзов".

Скриншот поста Максима Галкина в Instagram. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Напомним, ранее мы писали, что Максима Галкина не пустили на индонезийский остров Бали. А также Максим Галкин был оштрафован на миллион гривен в Дубае за антироссийские шутки.