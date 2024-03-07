Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow В России требуют признать Аллу Пугачеву иноагентом arrow

В России требуют признать Аллу Пугачеву иноагентом

7 марта 2024 22:01
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В России требуют признать Аллу Пугачеву иноагентом
Российская певица Алла Пугачева с мужем. Фото: Instagram/maxgalkinru
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая с начала полномасштабной войны переехала с семьей в Израиль, требуют признать так называемым "иноагентом" в РФ. С таким предложением обратился к генпрокурору этой страны один из общественных деятелей Виталий Бородин.

Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Читайте также:

Аллу Пугачеву хотят признать иноагентом в России

С такой просьбой к генпрокурору РФ Игорю Краснову обратился руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Это он сделал после того, как 74-летняя Пугачева заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".

По мнению путиниста, аргументов в пользу признать певицу "иноагентом" несколько. Во-первых, по словам Бородина, Пугачева неоднократно выражала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, певица неоднократно публично высказывала поддержку своему мужу, шоумену Максиму Галкину, которого уже признали "иноагентом" из-за критики так называемой "СВО" (специальной военной операцией в РФ называют полномасштабную войну в Украине) и спонсирования ВСУ.

"Последней каплей стало вчерашнее "выступление" Пугачевой в ответ Стасу Михайлову, который высказался о том, что ругающие Россию звезды ведут себя некорректно, поскольку именно наша страна сделала их популярными", — заявил Бородин.

В России требуют признать Аллу Пугачеву иноагентом - фото 1
Путинист Владимир Бородин. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что Алла Пугачева станцевала под украинский хит, чем разозлила россиян. Также мы рассказывали, что российский шоумен Максим Галкин прокомментировал трагедию в Одессе и выразил искренние соболезнования семьям погибших.

россияне
Алла Пугачева
путинисты
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта