В России требуют признать Аллу Пугачеву иноагентом

Российская певица Алла Пугачева с мужем. Фото: Instagram/maxgalkinru

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая с начала полномасштабной войны переехала с семьей в Израиль, требуют признать так называемым "иноагентом" в РФ. С таким предложением обратился к генпрокурору этой страны один из общественных деятелей Виталий Бородин.

Об этом он рассказал в своих соцсетях.

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С такой просьбой к генпрокурору РФ Игорю Краснову обратился руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Это он сделал после того, как 74-летняя Пугачева заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".

По мнению путиниста, аргументов в пользу признать певицу "иноагентом" несколько. Во-первых, по словам Бородина, Пугачева неоднократно выражала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, певица неоднократно публично высказывала поддержку своему мужу, шоумену Максиму Галкину, которого уже признали "иноагентом" из-за критики так называемой "СВО" (специальной военной операцией в РФ называют полномасштабную войну в Украине) и спонсирования ВСУ.

"Последней каплей стало вчерашнее "выступление" Пугачевой в ответ Стасу Михайлову, который высказался о том, что ругающие Россию звезды ведут себя некорректно, поскольку именно наша страна сделала их популярными", — заявил Бородин.

Путинист Владимир Бородин. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что Алла Пугачева станцевала под украинский хит, чем разозлила россиян. Также мы рассказывали, что российский шоумен Максим Галкин прокомментировал трагедию в Одессе и выразил искренние соболезнования семьям погибших.