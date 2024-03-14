Грозит до пяти лет тюрьмы — россияне охотятся на российского блогера, который поддержал Украину
Известному российскому блогеру и шоумену Александру Шпаку, отличающемуся эпатажной внешностью, грозит пять лет тюрьмы в России. Он открыто осуждает кровавую политику Кремля и поддерживает украинцев.
Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.
Российскому блогеру Александру Шпаку грозит до пяти лет тюрьмы
Александра обвиняют в "дискредитации армии РФ", поддержке Украины и финансировании ВСУ.
Шпак знает о том, что россияне охотятся за ним, и отмечает, что это уже третье его уголовное дело.
Российские СМИ пишут о том, что новое производство на шоумена открыли 12 марта.
В материалах дела говорится, что он уже раньше своими публикациями в телеграм-канале "дискредитировал армию РФ" и привлекался к административной ответственности.
За повторные нарушения закона на артиста возбудили уже третье уголовное дело.
"Вот и новое уголовное дело, которое завели против меня в рашистской корпорации... Судя по всему, их уже три. Почему они о третьем не сообщили, не знаю. Третье дело по экстремизму и терроризму по причине моей поддержки Украины и того, что я спонсирую ВСУ. Согласно моим данным, это дело было открыто сразу после того, как я об этом заявил", — отреагировал шоумен на обвинения россиян.
В начале полномасштабного вторжения РФ Александр Шпак извинился за молчание и бездействие всего российского народа, которое привело к произволу власти.
Шоумен открыто высмеивает российскую пропаганду и ложь, а также открыто осуждает преступления оккупантов.
Блогер давно мигрировал из России и не собирается туда возвращаться.
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