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Грозит до пяти лет тюрьмы — россияне охотятся на российского блогера, который поддержал Украину

14 марта 2024 22:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Грозит до пяти лет тюрьмы — россияне охотятся на российского блогера, который поддержал Украину
Российский блогер и шоумен Александр Шпак. Фото: скриншот из Youtube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известному российскому блогеру и шоумену Александру Шпаку, отличающемуся эпатажной внешностью, грозит пять лет тюрьмы в России. Он открыто осуждает кровавую политику Кремля и поддерживает украинцев.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.

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Российскому блогеру Александру Шпаку грозит до пяти лет тюрьмы

Александра обвиняют в "дискредитации армии РФ", поддержке Украины и финансировании ВСУ.

Шпак знает о том, что россияне охотятся за ним, и отмечает, что это уже третье его уголовное дело.

Российские СМИ пишут о том, что новое производство на шоумена открыли 12 марта.

В материалах дела говорится, что он уже раньше своими публикациями в телеграм-канале "дискредитировал армию РФ" и привлекался к административной ответственности.

За повторные нарушения закона на артиста возбудили уже третье уголовное дело.

"Вот и новое уголовное дело, которое завели против меня в рашистской корпорации... Судя по всему, их уже три. Почему они о третьем не сообщили, не знаю. Третье дело по экстремизму и терроризму по причине моей поддержки Украины и того, что я спонсирую ВСУ. Согласно моим данным, это дело было открыто сразу после того, как я об этом заявил", — отреагировал шоумен на обвинения россиян.

В начале полномасштабного вторжения РФ Александр Шпак извинился за молчание и бездействие всего российского народа, которое привело к произволу власти.

Шоумен открыто высмеивает российскую пропаганду и ложь, а также открыто осуждает преступления оккупантов.

Блогер давно мигрировал из России и не собирается туда возвращаться.

Напомним, мы писали о том, что певец Wellboy рассказывал об отношении к русскому языку во время войны. Также предательница Таисия Повалий планирует выпустить альбом для "братских" народов.

война
тюрьма
блогеры
пропаганда
шоу-бизнес
война в Украине
российские звезды

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