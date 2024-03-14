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Wellboy розповів про ставлення до російської мови під час війни

14 березня 2024 11:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Український співак Wellboy зізнався, як він зараз ставиться до російської мови
Український співак Wellboy на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодий український співак і композитор, автор відомого хіта "Гуси" Wellboy дав відверте інтерв’ю. Популярний виконавець зізнався, як він ставиться до російської мови під час повномасштабної війни в Україні, і згадав один випадок, який не сподобався йому через мовне питання.

Інтерв’ю Wellboy дав каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Wellboy про російську мову

Український виконавець зізнався, яка в нього зараз позиція стосовно російської мови і її використання в публічних місцях. Wellboy навіть згадав один номер з розважального шоу "Ліга сміху", в якому говорили російською, висміюючи громадян країни-агресорки, і зазначив, як він поставився до нього.

"На російську мову дуже погана або нейтральна реакція. Коли я був на "Лізі сміху", і там був номер російською мовою, де висміювали росіян і взагалі позицію ватну, зі сцени лунала російська. І мені це взагалі стало неприємно на такому рівні, ментальному навіть", — згадав Wellboy.

Wellboy
Артист Wellboy під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, артист наголосив, що у суспільстві, наприклад, у місцях громадського харчування або у сферах обслуговування, повинні говорити тільки українською. Також Wellboy зазначив, що і з ним люди повинні також розмовляти виключно українською.

"Я думаю в просторі публічному, там, в кафе, ресторані, сферах обслуговування, має лунати українська. Зі мною мають спілкуватися українською, а там, як вам завгодно", — також додав молодий український виконавець.

Wellboy і його творчість

У кар’єрі молодого виконавця немає жодної пісні, яку б він написав російською мовою. Варто зазначити, що молодий 23-річний Wellboy, який народився на Сумщині, вже випустив досить велику кількість композицій, але виключно українською мовою. 

Wellboy
Співак Wellboy у кліпі на нову пісню "Забий". Фото: скриншот з YouTube

Наприклад, однією з таких пісень, з якої, власне, і почалося творче життя Wellboy, стала композиція під назвою "Гуси". З моменту прем’єри минуло вже два роки, і за цей час кліп на цю пісню зібрав 42 мільйони переглядів. 

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Wellboy вперше презентував пісню з іншим артистом. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий український артист Wellboy презентував новий кліп. 

Також ми повідомляли про те, що молодий виконавець Wellboy програв суд музичному лейблу. 

російська мова
Wellboy
шоу-бізнес
українські зірки

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