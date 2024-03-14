Український співак Wellboy зізнався, як він зараз ставиться до російської мови

Український співак Wellboy на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український співак і композитор, автор відомого хіта "Гуси" Wellboy дав відверте інтерв’ю. Популярний виконавець зізнався, як він ставиться до російської мови під час повномасштабної війни в Україні, і згадав один випадок, який не сподобався йому через мовне питання.

Інтерв’ю Wellboy дав каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Український виконавець зізнався, яка в нього зараз позиція стосовно російської мови і її використання в публічних місцях. Wellboy навіть згадав один номер з розважального шоу "Ліга сміху", в якому говорили російською, висміюючи громадян країни-агресорки, і зазначив, як він поставився до нього.

"На російську мову дуже погана або нейтральна реакція. Коли я був на "Лізі сміху", і там був номер російською мовою, де висміювали росіян і взагалі позицію ватну, зі сцени лунала російська. І мені це взагалі стало неприємно на такому рівні, ментальному навіть", — згадав Wellboy.

Артист Wellboy під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, артист наголосив, що у суспільстві, наприклад, у місцях громадського харчування або у сферах обслуговування, повинні говорити тільки українською. Також Wellboy зазначив, що і з ним люди повинні також розмовляти виключно українською.

"Я думаю в просторі публічному, там, в кафе, ресторані, сферах обслуговування, має лунати українська. Зі мною мають спілкуватися українською, а там, як вам завгодно", — також додав молодий український виконавець.

Wellboy і його творчість

У кар’єрі молодого виконавця немає жодної пісні, яку б він написав російською мовою. Варто зазначити, що молодий 23-річний Wellboy, який народився на Сумщині, вже випустив досить велику кількість композицій, але виключно українською мовою.

Співак Wellboy у кліпі на нову пісню "Забий". Фото: скриншот з YouTube

Наприклад, однією з таких пісень, з якої, власне, і почалося творче життя Wellboy, стала композиція під назвою "Гуси". З моменту прем’єри минуло вже два роки, і за цей час кліп на цю пісню зібрав 42 мільйони переглядів.

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