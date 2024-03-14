Украинский певец Wellboy признался, как он сейчас относится к русскому языку

Украинский певец Wellboy на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский певец и композитор, автор известного хита "Гуси" Wellboy дал откровенное интервью. Популярный исполнитель признался, как он относится к русскому языку во время полномасштабной войны в Украине, и вспомнил один случай, который ему не понравился из-за языкового вопроса.

Интервью Wellboy дал каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте также:

Wellboy о русском языке

Украинский исполнитель признался, какая у него сейчас позиция касательно русского языка и его использования в публичных местах. Wellboy даже вспомнил один номер из развлекательного шоу "Лига смеха", в котором говорили по-русски, высмеивая граждан страны-агрессора, и отметил, как он отнесся к нему.

"На русский язык очень плохая или нейтральная реакция. Когда я был на "Лиге смеха", и там был номер на русском языке, где высмеивали россиян и вообще ватную позицию, со сцены раздавался русский. И мне это вообще стало неприятно на таком уровне, ментальном даже", — вспомнил Wellboy.

Артист Wellboy во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, артист подчеркнул, что в обществе, например, в местах общественного питания или в сферах обслуживания, должны говорить только по-украински. Также Wellboy отметил, что и с ним люди должны также разговаривать исключительно на украинском.

"Я думаю в публичном пространстве, там, в кафе, ресторане, сферах обслуживания, должен звучать украинский. Со мной должны общаться на украинском, а там, как вам угодно", — также добавил молодой украинский исполнитель.

Wellboy и его творчество

В карьере молодого исполнителя нет ни одной песни, которую бы он написал на русском языке. Стоит отметить, что молодой 23-летний Wellboy, родившийся в Сумской области, уже выпустил достаточно большое количество композиций, но исключительно на украинском языке.

Певец Wellboy в клипе на новую песню "Забий". Фото: скриншот с YouTube

К примеру, одной из таких песен, с которой, собственно, и началась творческая жизнь Wellboy, стала композиция под названием "Гуси". С момента премьеры прошло уже два года, и за это время клип на эту песню собрал 42 миллиона просмотров.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Wellboy впервые представил песню с другим артистом.

Ранее мы рассказывали, что известный украинский артист Wellboy презентовал новый клип.

Также мы сообщали о том, что молодой исполнитель Wellboy проиграл суд музыкальному лейблу.