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Співак Wellboy розповів про сварку з продюсером Бардашем

13 березня 2024 11:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Wellboy розповів про конфлікт з продюсером Бардашем, який отримав паспорт РФ
Український співак Wellboy під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодий український виконавець, композитор і автор пісень Wellboy дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний співак чесно розповів про свій конфлікт з продюсером Юрієм Бардашем, який після початку війни переїхав до Росії.

Про це Wellboy розповів каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Відомий український співак висловився про конфлікт зі своїм продюсером Юрієм Бардашем і розповів про те, що їм у той момент говорили люди. Також Wellboy пояснив, чи змінилися в нього умови співпраці з іншим продюсером, і наголосив, що тепер він інвестуватиме у свою творчість.

"Нам навіть люди казали: "Ну що ви такі? Треба було спланувати, домовитися, як ви будете виходити з цієї ситуації". Але ні, все вийшло спонтанно. Змінилися деякі умови щодо відсотків. Вкладати у свою творчість буду, ми на партнерських стосунках", — зазначив український співак Wellboy.

Wellboy
Молодий співак Wellboy на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж український виконавець розповів, які висновки він зробив після того, як розірвав контракт з Юрієм Бардашем і лейблом Papa music, який створили артисти і продюсери, що працювали з Бардашем. 

"Висновки — читати контракти, бажано не самому, а з юристами, і не рубити з плеча, про все домовлятися, все говорити, все проговорювати", — також додав відомий український виконавець.

Продюсер Юрій Бардаш у Росії

Відомо, що з 2021 року продюсером молодого українського артиста був Юрій Бардаш. Проте з початку повномасштабного вторгнення продюсер Wellboy раптово поїхав до Росії і навіть отримав громадянство країни-агресорки.

Wellboy и Юрий Бардаш во время сотрудничества
Wellboy і Юрій Бардаш під час співпраці. Фото: скриншот з YouTube

Більш того, він зробив знімок, де стоїть на фоні фотографії президента РФ Володимира Путіна і тримає у руці паспорт громадянина країни-агресорки. Дивлячись на обличчя Бардаша, можна помітити, що він радіє тому, що тепер є громадянином Росії.

Юрий Бардаш с российским паспортом
Юрій Бардаш з російським паспортом. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що молодий український співак Wellboy презентував новий кліп.

Раніше ми розповідали про те, що український виконавець Wellboy вирішив виступати під новим сценічним ім’ям.

Також ми повідомляли про те, що співак Wellboy переспівав свій популярний хіт польською мовою.

Юрій Бардаш
Wellboy
шоу-бізнес
українські зірки

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