Wellboy розповів про конфлікт з продюсером Бардашем, який отримав паспорт РФ

Український співак Wellboy під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець, композитор і автор пісень Wellboy дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний співак чесно розповів про свій конфлікт з продюсером Юрієм Бардашем, який після початку війни переїхав до Росії.

Про це Wellboy розповів каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Відомий український співак висловився про конфлікт зі своїм продюсером Юрієм Бардашем і розповів про те, що їм у той момент говорили люди. Також Wellboy пояснив, чи змінилися в нього умови співпраці з іншим продюсером, і наголосив, що тепер він інвестуватиме у свою творчість.

"Нам навіть люди казали: "Ну що ви такі? Треба було спланувати, домовитися, як ви будете виходити з цієї ситуації". Але ні, все вийшло спонтанно. Змінилися деякі умови щодо відсотків. Вкладати у свою творчість буду, ми на партнерських стосунках", — зазначив український співак Wellboy.

Молодий співак Wellboy на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж український виконавець розповів, які висновки він зробив після того, як розірвав контракт з Юрієм Бардашем і лейблом Papa music, який створили артисти і продюсери, що працювали з Бардашем.

"Висновки — читати контракти, бажано не самому, а з юристами, і не рубити з плеча, про все домовлятися, все говорити, все проговорювати", — також додав відомий український виконавець.

Продюсер Юрій Бардаш у Росії

Відомо, що з 2021 року продюсером молодого українського артиста був Юрій Бардаш. Проте з початку повномасштабного вторгнення продюсер Wellboy раптово поїхав до Росії і навіть отримав громадянство країни-агресорки.

Wellboy і Юрій Бардаш під час співпраці. Фото: скриншот з YouTube

Більш того, він зробив знімок, де стоїть на фоні фотографії президента РФ Володимира Путіна і тримає у руці паспорт громадянина країни-агресорки. Дивлячись на обличчя Бардаша, можна помітити, що він радіє тому, що тепер є громадянином Росії.

Юрій Бардаш з російським паспортом. Фото: скриншот з Telegram

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