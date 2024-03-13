Wellboy рассказал о конфликте с продюсером Бардашем, который получил паспорт РФ

Украинский певец Wellboy во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский исполнитель, композитор и автор песен Wellboy дал откровенное интервью. В нем популярный певец честно рассказал о своем конфликте с продюсером Юрием Бардашем, который после начала войны переехал в Россию.

Об этом Wellboy рассказал каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Известный украинский певец высказался о конфликте со своим продюсером Юрием Бардашем и рассказал о том, что им в тот момент говорили люди. Также Wellboy объяснил, изменились ли у него условия сотрудничества с другим продюсером, и подчеркнул, что теперь он будет инвестировать в свое творчество.

"Нам даже люди говорили: "Ну что вы такие? Надо было спланировать, договориться, как вы будете выходить из этой ситуации". Но нет, все получилось спонтанно. Изменились некоторые условия по процентам. Вкладывать в свое творчество буду, мы на партнерских отношениях", — отметил украинский певец Wellboy.

Молодой певец Wellboy на интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, украинский исполнитель рассказал, какие выводы он сделал после того, как разорвал контракт с Юрием Бардашем и лейблом Papa music, который создали работавшие с Бардашем артисты и продюсеры.

"Выводы — читать контракты, желательно не самому, а с юристами, и не рубить с плеча, обо всем договариваться, все говорить, все проговаривать", — также добавил известный украинский исполнитель.

Продюсер Юрий Бардаш в России

Известно, что с 2021 года продюсером молодого украинского артиста был Юрий Бардаш. Однако, с начала полномасштабного вторжения продюсер Wellboy внезапно уехал в Россию и даже получил гражданство страны-агрессора.

Wellboy и Юрий Бардаш во время сотрудничества. Фото: скриншот с YouTube

Более того, он сделал снимок, где стоит на фоне фотографии президента РФ Владимира Путина и держит в руке паспорт гражданина страны-агрессора. Глядя на лицо Бардаша, можно заметить, что он радуется тому, что теперь гражданин России.

Юрий Бардаш с российским паспортом. Фото: скриншот с Telegram

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