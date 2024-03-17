Вже не Швейцарія — букмекери назвали нового конкурента України на Євробаченні
Букмекери оновили прогноз щодо переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який пройде з 7 по 11 травня у шведському місті Мальме. Україна продовжує посідати друге місце, але основний конкурент Alyona Alyona та Jerry Heil змінився.
Про це повідомляє видання Eurovision World.
Оновлений рейтинг букмекерів щодо Євробачення-2024
Представник Швейцарії, співак Nemo, опустився на четверте місце. Натомість у трійку прогнозів букмекерів повернулась італійська виконавиця Анджеліна Манго, яка перемогла на фестивалі Санремо з треком La noia. В неї зараз 10% шансів на перемогу. Alyona Alyona та Jerry Heil мають у своєму активі 13%, хоча ще місяць тому цей показник сягав 19%.
Лідером прогнозу залишається хорватський співак Baby Lasagna (справжнє ім’я Марко Пурішич). Він переміг на місцевому відборі Dora з композицією Rim Tim Tagi Dim. У ТОП-10 за даними букмекерів потрапили й представники Нідерландів, Бельгії, Греції, Ізраїля, Швеції та Франції. Найменше шансів зараз в артистів з Сан-Марино, Молдови та Чехії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українському ведучому доручили спеціальні заходи шведського нацвідбору на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що організатори "Євробачення" змінили правила конкурсу.
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