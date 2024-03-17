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Вже не Швейцарія — букмекери назвали нового конкурента України на Євробаченні

17 березня 2024 15:10
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Стас Кожушко
Редактор
Вже не Швейцарія — букмекери назвали нового конкурента України на Євробаченні
Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
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Стас Кожушко
Редактор

Букмекери оновили прогноз щодо переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який пройде з 7 по 11 травня у шведському місті Мальме. Україна продовжує посідати друге місце, але основний конкурент Alyona Alyona та Jerry Heil змінився.    

Про це повідомляє видання Eurovision World.

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Представник Швейцарії, співак Nemo, опустився на четверте місце. Натомість у трійку прогнозів букмекерів повернулась  італійська виконавиця Анджеліна Манго, яка перемогла на фестивалі Санремо з треком La noia. В неї зараз 10% шансів на перемогу. Alyona Alyona та Jerry Heil мають у своєму активі 13%, хоча ще місяць тому цей показник сягав 19%.

Вже не Швейцарія — букмекери назвали нового конкурента України на Євробаченні - фото 1
Прогнози букмекерів на 17 березня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Лідером прогнозу залишається хорватський співак Baby Lasagna (справжнє ім’я Марко Пурішич). Він переміг на місцевому відборі Dora з композицією Rim Tim Tagi Dim. У ТОП-10 за даними букмекерів потрапили й представники Нідерландів, Бельгії, Греції, Ізраїля, Швеції та Франції. Найменше шансів зараз в артистів з Сан-Марино, Молдови та Чехії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українському ведучому доручили спеціальні заходи шведського нацвідбору на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що організатори "Євробачення" змінили правила конкурсу.

Євробачення
музика
прогнози
букмекери
Євробачення-2024

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