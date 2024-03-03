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Зірка Євробачення закликала дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу

3 березня 2024 22:19
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка Євробачення закликала дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу
Канадська співачка La Zarra. Фото: Instagram/la_zarra
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадська співачка Фатіма Захра Хафд, більш відома як La Zarra, закликала дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу "Євробачення-2024", який пройде з 7 по 11 травня у шведському місті Мальме. Причиною стала війна в регіоні, яка розпочалась після нападу ХАМАС в жовтні минулого року.

Про це La Zarra повідомила у своєму Instagram.

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La Zarra представляла Францію на конкурсі "Євробачення-2023", який Україна проводила з Великою Британією в англійському місті Ліверпуль. Вже кілька місяців вона і сотні артистів переважно зі скандинавських країн закликають дискваліфікувати Ізраїль через воєнні дії в секторі Гази та складну гуманітарну ситуацію в регіоні. 

"Вони повинні виключити цю державу, бо це держава терору. І єдина мета їхньої участі в конкурсі — розповсюдження їхньої злобної пропаганди", — знову заявила La Zarra. 

Зірка Євробачення закликала дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу - фото 1
Скриншот: Instagram/la_zarra

Водночас Європейська мовна спілка (EBU) не затвердила композицію October Rain, яку мала виконати російсько-ізраїльська співачка Еден Голан. Причиною став політизований текст композиції. Організаторам не сподобалась й інший трек. Ізраїльський мовник поставив ультиматум, що не братиме участь в "Євробаченні". 

Згідно з останньою інформацією, Еден Голан все ж таки поїде до Швеції, але з зовсім новою композицією. Щоправда, музику змінювати мовник не збирається. 

Зірка Євробачення закликала дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу - фото 2
Співачка Еден Голан. Фото: Instagram/eurovision__israel

Нагадаємо, раніше ми писали, що букмекери назвали нового фаворита "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що президент Ізраїлю прокоментував скандал щодо можливої дискваліфікації країни на "Євробаченні".

Євробачення
Ізраїль
музика
Євробачення-2024

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