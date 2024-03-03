Звезда Евровидения призвала дисквалифицировать Израиль с конкурса

Канадская певица La Zarra. Фото: Instagram/la_zarra

Канадская певица Фатима Захра Хафд, более известная как La Zarra, призвала дисквалифицировать Израиль с конкурса "Евровидение-2024", который пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Причиной стала война в регионе, разразившаяся после нападения ХАМАС в октябре прошлого года.

Об этом La Zarra сообщила в своем Instagram.

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La Zarra представляла Францию на конкурсе "Евровидение-2023", который Украина проводила с Великобританией в английском городе Ливерпуль. Уже несколько месяцев она и сотни артистов преимущественно из скандинавских стран призывают дисквалифицировать Израиль из-за военных действий в секторе Газа и сложной гуманитарной ситуации в регионе.

"Они должны исключить это государство, потому что это государство террора. И единственная цель их участия в конкурсе — распространение их злобной пропаганды", — вновь заявила La Zarra.

Скриншот: Instagram/la_zarra

В то же время Европейский вещательный союз (EBU) не утвердил композицию October Rain, которую должна была исполнить российско-израильская певица Эден Голан. Причиной послужил политизированный текст композиции. Организаторам не понравился и другой трек. Израильский вещатель поставил ультиматум, что не будет участвовать в "Евровидении".

Согласно последней информации, Эден Голан все же поедет в Швецию, но с совершенно новой композицией. Правда, музыку менять вещатель не собирается.

Певица Эден Голан. Фото: Instagram/eurovision__israel

Напомним, ранее мы писали, что букмекеры назвали нового фаворита "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что президент Израиля прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на "Евровидении".