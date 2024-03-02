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Україна вже не перша — букмекери назвали нового фаворита Євробачення-2024

2 березня 2024 13:31
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Стас Кожушко
Редактор
Україна вже не перша — букмекери назвали нового фаворита Євробачення-2024
Співак Baby Lasagna. Фото: Instagram/eurovision
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні свого представника на пісенний конкурс "Євробачення-2024" обрала Хорватія. 28-річний рокер Марко Пурішич, який виступає під псевдонімом Baby Lasagna, став основним конкурентом України. Зараз він очолив прогнози букмекерів. 

Про це повідомляється на сайті Eurovision World.

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Новий фаворит конкурсу Євробачення-2024

Згідно з оновленими даними, Baby Lasagna із запальною композицією Rim Tim Tagi Dim посідає першу позицію в прогнозі букмекерів. У музиканта 14% шансів на перемогу в конкурсі, який пройде з 7 по 11 травня у шведському місті Мальме.  

Український дует Alyona Alyona та Jerry Heil опустився на друге місце. На перемогу пісні Teresa & Maria також ставлять приблизно 14% єврофанів. У п’ятірку входять Ісландія, Італія та Бельгія. При чому скандинавська країна ще не визначилась зі своїм представником.

Україна вже не перша — букмекери назвали нового фаворита Євробачення-2024 - фото 1
Прогнози букмекерів на 02 березня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Марко Пурішич став відомий публіці завдяки участі в хорватській рок-групі Manntra. Дев’ять років він був гітаристом колективу, в складі якого посів четверте місце на місцевому нацвідборі на "Євробачення-2019". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Ізраїлю прокоментував скандал щодо можливої дискваліфікації країни на "Євробаченні". Також ми розповідали, що переможці "Євробачення-2006", фінський гурт Lordi, закликали допомагати українським тваринам.

Євробачення
музика
букмекери
Євробачення-2024

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