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Украина уже не первая — букмекеры назвали нового фаворита Евровидения-2024

2 марта 2024 13:31
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Стас Кожушко
Редактор
Украина уже не первая — букмекеры назвали нового фаворита Евровидения-2024
Певец Baby Lasagna. Фото: Instagram/eurovision
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Стас Кожушко
Редактор

Накануне своего представителя на песенный конкурс "Евровидение-2024" выбрала Хорватия. 28-летний рокер Марко Пуришич, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna, стал основным конкурентом Украины. Сейчас он возглавил прогнозы букмекеров.

Об этом сообщается на сайте Eurovision World.

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Согласно обновленным данным, Baby Lasagna с зажигательной композицией Rim Tim Tagi Dim занимает первую позицию в прогнозе букмекеров. У музыканта 14% шансов на победу в конкурсе, который пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальмё.

Украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil опустился на второе место. На победу песни Teresa & Maria также ставят около 14% еврофанов. В пятерку входят Исландия, Италия и Бельгия. Причем скандинавская страна еще не определилась со своим представителем.

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Прогнозы букмекеров на 2 марта 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Марко Пуришич стал известен публике благодаря участию в хорватской рок-группе Manntra. Девять лет он был гитаристом коллектива, в составе которого занял четвертое место на местном нацотборе на "Евровидение-2019".

Напомним, ранее мы писали, что президент Израиля прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на "Евровидении". Также мы рассказывали, что победители Евровидения-2006, финская группа Lordi, призвали помогать украинским животным.

Евровидение
музыка
букмекеры
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