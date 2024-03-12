Українському ведучому доручили спеціальні заходи шведського нацвідбору на Євробачення

Журналіст, спецкор Новини.LIVE Володимир Бірюков. Фото: Instagram/vovabiriukov

Напередодні в столиці Швеції, Стокгольмі, відбувся фінал Melodifestivalen. Це музичний конкурс, під час якого країна обирає свого представника на пісенний конкурс "Євробачення". Напередодні події пройшли урочисті заходи, ведучим яких став український телеведучий, журналіст та спецкор Новини.LIVE Володимир Бірюков.

Про це він розповів у своїх соцмережах.

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Всі організаційні аспекти Melodifestivalen завжди контролювалися виключно шведською командою. Однак цього року оргкомітетом було прийнято рішення вперше доручити проведення урочистостей з відкриття та закриття конкурсу, а також модерування пресконференції за участі цьогорічних учасників шведського відбору та представників "Євробачення" з інших країн — ведучому з України.

Одним із головних завдань Володимира стала промова про важливість підтримки України західними партнерами та країнами Євросоюзу, яку він оголосив зі сцени під час заходу.

"Останнім часом у суспільстві лунала думка про те, що "Євробачення" для України неактуальне і нам варто припинити взагалі говорити про цей конкурс, але я з цим не згодний. Адже для України це ще один шанс достукатись до мільйонів людей не через новини, а через їхні емоції. Тим більше щороку Melodifestivalen допомагає українцям не тільки словами, а й вагомими грошовими внесками", — поділився спецкор Новини.LIVE Володимир Бірюков.

Володимир Бірюков на Melodifestivalen. Фото: Instagram/vovabiriukov

Також під час конкурсу в Стокгольмі провели арт-презентацію картин, на яких відомі шведські художники зобразили Україну. У травні, під час фіналу конкурсу "Євробачення" в Мальме, відбудеться благодійний аукціон, де можна буде придбати роботи. Усі зібрані кошти організатори перерахують на гуманітарну допомогу українцям, що постраждали через війну.

"Зробити все по-шведськи, але з українським колоритом, поставити важливі та хвилюючі питання, нагадати про війну в моїй країні та провести ледве не головну пресконференцію року з учасниками та зірками Євробачення, а також два концерти — завдання майже нереальне, але все вийшло! Я впорався", — підсумував Володимир.

Володимир Бірюков на Melodifestivalen. Фото: Instagram/vovabiriukov

Про Володимира Бірюкова

Журналіст не вперше бере участь у великих міжнародних проєктах, присвячених Україні. Зокрема, він — один з ініціаторів збору коштів на латвійський байрактар, а загальна сума зборів волонтерських ініціатив, до яких залучений журналіст, уже перевищила 4,5 млн євро.

До повномасштабної війни Бірюков щороку робив огляди конкурсу "Євробачення" для ЗМІ в складі української делегації, а також був ведучим бекстейджу під час одного з Нацвідборів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори "Євробачення" змінили правила конкурсу. Також ми розповідали, що букмекери назвали нового фаворита Євробачення-2024".