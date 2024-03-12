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Украинскому ведущему поручили специальные мероприятия шведского нацотбора на Евровидение

12 марта 2024 09:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Украинскому ведущему поручили специальные мероприятия шведского нацотбора на Евровидение
Журналист, спецкор Новини.LIVE Владимир Бирюков. Фото: Instagram/vovabiriukov
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне в столице Швеции, Стокгольме состоялся финал Melodifestivalen. Это музыкальный конкурс, во время которого страна выбирает своего представителя на песенный конкурс "Евровидение" . В преддверии события прошли торжественные мероприятия, ведущим которых стал украинский телеведущий, журналист и спецкор Новини.LIVE Владимир Бирюков.

Об этом он рассказал в своих соцсетях.

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Все организационные аспекты Melodifestivalen всегда контролировались исключительно шведской командой. Однако в этом году оргкомитетом было принято решение впервые поручить проведение торжеств по открытию и закрытию конкурса, а также модерирование пресс-конференции с участием нынешних участников шведского отбора и представителей "Евровидения" из других стран — ведущему из Украины.

Одной из главных задач Владимира стала речь о важности поддержки Украины западными партнерами и странами Евросоюза, которую он объявил со сцены во время мероприятия.

"В последнее время в обществе звучало мнение о том, что "Евровидение" для Украины неактуально и нам стоит прекратить вообще говорить об этом конкурсе, но я с этим не согласен. Ведь для Украины это еще один шанс достучаться до миллионов людей не через новости, а из-за их эмоций. Тем более, ежегодно Melodifestivalen помогает украинцам не только словами, но и весомыми денежными вкладами", — поделился спецкор Новини.LIVE Владимир Бирюков.

Украинскому ведущему поручили специальные мероприятия шведского нацотбора на Евровидение - фото 1
Владимир Бирюков на Melodifestivalen. Фото: Instagram/vovabiriukov

Также во время конкурса в Стокгольме была проведена арт-презентация картин, на которых известные шведские художники изобразили Украину. В мае во время финала конкурса "Евровидение" в Мальме состоится благотворительный аукцион, где будет приобрести работы. Все собранные средства организаторы перечислят на гуманитарную помощь пострадавшим из-за войны украинцам.

"Сделать все по-шведски, но с украинским колоритом, задать важные и волнующие вопросы, напомнить о войне в моей стране и провести чуть ли не главную пресс-конференцию года с участниками и звездами "Евровидения", а также два концерта — задача почти нереальная, но все получилось! Я справился", — подытожил Владимир.

Украинскому ведущему поручили специальные мероприятия шведского нацотбора на Евровидение - фото 2
Владимир Бирюков на Melodifestivalen. Фото: Instagram/vovabiriukov

О Владимире Бирюкове

Журналист не в первый раз участвует в крупных международных проектах, посвященных Украине. В частности, он — один из инициаторов сбора средств на латвийский байрактар, а общая сумма сборов волонтерских инициатив, к которым привлечен журналист, уже превысила 4,5 млн евро.

До полномасштабной войны Бирюков ежегодно проводил обзоры конкурса "Евровидение" для СМИ в составе украинской делегации, а также был ведущим бекстейджа во время одного из Нацотборов.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы "Евровидения" изменили правила конкурса. Также мы рассказывали, что букмекеры назвали нового фаворита Евровидения-2024".

Евровидение
украинцы
музыка
конкурс

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