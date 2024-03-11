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Організатори Євробачення змінили правила конкурсу — нові виступи та час для голосування

11 березня 2024 22:22
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Стас Кожушко
Редактор
Організатори Євробачення змінили правила конкурсу — нові виступи та час для голосування
Макет сцени "Євробачення-2024". Фото: Instagram/eurovision
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Організатори "Євробачення-2024" змінили деякі правила проведення пісенного конкурсу. Також вони анонсували, що вже незабаром оголосять ще одне нововведення, яке втілиться у шведському місті Мальме, де з 7 по 11 травня пройдуть два півфінали та гранд-фінал.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення", яке займається Євробаченням в нашій країні.

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Воно розпочнеться безпосередньо перед виходом на сцену першого учасника, а не після виступу останнього, як це було раніше. Це дозволить глядачам швидше віддати голос своїм фаворитам. Шанувальники з країн, які не беруть участі в "Євробаченні", тепер матимуть майже добу, щоб проголосувати за пісні, які їм сподобалися. 

"Якщо ви побачили щось, що вам сподобалося, ви можете одразу ж проголосувати. Звісно, ви можете і дочекатися завершення всіх виступів наприкінці шоу, як це було в попередні роки", — зазначили організатори. 

Виступи інших учасників

Представники країн "Великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та господарка конкурсу Швеція вперше виконають свої пісні наживо під час півфіналів конкурсу. У попередні роки в цей час показували лише короткі уривки з генеральних репетицій.

У півфіналах країни виступатимуть у той самий вечір, у який вони були обрані для голосування за результатами жеребкування, що відбулося у січні. У першому півфіналі, 7 травня, виступлять представники Великої Британії, Німеччини та Швеції. А ось Франція, Італія та Іспанія вийдуть на сцену 9 травня.

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Виступ країн "Великої п'ятірки" у півфіналах "Євробачення-2024". Фото: Суспільне мовлення

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка Євробачення закликала дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу. Також ми розповідали, що букмекери назвали нового фаворита Євробачення-2024".

Євробачення
правила
музика
конкурс

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