Организаторы Евровидения изменили правила конкурса — новые выступления и время для голосования

Макет сцены "Евровидения-2024". Фото: Instagram/eurovision

Организаторы "Евровидения-2024" изменили некоторые правила проведения песенного конкурса. Также они анонсировали, что уже в скором времени объявят еще одно нововведение, которое воплотится в шведском городе Мальме, где с 7 по 11 мая пройдут два полуфинала и гранд-финал.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення", которое занимается Евровидением в нашей стране.

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Оно начнется непосредственно перед выходом на сцену первого участника, а не после выступления последнего, как это было раньше. Это позволит зрителям поскорее отдать голос своим фаворитам. У поклонников из стран, которые не участвуют в "Евровидении", теперь будут почти сутки, чтобы проголосовать за понравившиеся им песни.

"Если вы увидели что-то, что вам понравилось, вы можете сразу же проголосовать. Конечно, вы можете и дождаться завершения всех выступлений в конце шоу, как это было в предыдущие годы", — отметили организаторы.

Выступления других участников

Представители стран "Великой пятерки" (Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании) и хозяйка конкурса Швеция впервые исполнят свои песни вживую во время полуфиналов конкурса. В предыдущие годы в это время показывали лишь краткие отрывки из генеральных репетиций.

В полуфиналах страны будут выступать в тот же вечер, в который они были избраны для голосования по результатам состоявшейся в январе жеребьевки. В первом полуфинале, 7 мая, выступят представители Великобритании, Германии и Швеции. Франция, Италия и Испания выйдут на сцену 9 мая.

Выступление стран "Большой пятерки" в полуфиналах "Евровидения-2024". Фото: Суспільне мовлення

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Евровидения" призвала дисквалифицировать Израиль с конкурса. Также мы рассказывали, что букмекеры назвали нового фаворита "Евровидения-2024".