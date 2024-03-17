Уже не Швейцария — букмекеры назвали нового конкурента Украины на Евровидении

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Букмекеры обновили прогноз победителя песенного конкурса "Евровидение-2024", который пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Украина продолжает занимать второе место, но основной конкурент Alyona Alyona и Jerry Heil изменился.

Об этом сообщает издание Eurovision World.

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Представитель Швейцарии певец Nemo опустился на четвертое место. В тройку прогнозов букмекеров вернулась итальянская исполнительница Анджелина Манго, победившая на фестивале Санремо с треком La noia. У нее сейчас 10% шансов на победу. Alyona Alyona и Jerry Heil имеют в своем активе 13%, хотя еще месяц назад этот показатель достигал 19%.

Прогнозы букмекеров на 17 марта 2024г. Скриншот: Eurovision World

Лидером прогноза остается хорватский певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич). Он одержал победу на местном отборе Dora с композицией Rim Tim Tagi Dim. В ТОП-10 по данным букмекеров попали и представители Нидерландов, Бельгии, Греции, Израиля, Швеции и Франции. Меньше шансов сейчас у артистов из Сан-Марино, Молдовы и Чехии.

Напомним, ранее мы писали, что украинскому ведущему поручили специальные мероприятия шведского нацотбора на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что организаторы "Евровидения" изменили правила конкурса.