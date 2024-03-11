Вперше ще у далекому 1948 році — за які досягнення українці отримували Оскар

Премія Оскар. Фото: Reuters

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова здобув головну нагороду на кіноподії року – премії "Оскар". Однак він був не єдиним українцем, який отримав заповітну статуетку.

Новини.LIVE розповість вам, хто з українців раніше вже отримував видатну нагороду.

Читайте також:

Хто з українців отримував Оскар

Варвара Каринська

У 1948 році Оскар за дизайн костюмів отримала харків'янка Варвара Каринська. Саме вона створила балетну пачку та одягала найвидатніших зірок того часу таких як Марлен Дітріх, Ліз Тейлор, Інгрід Бергман.

Дизайнер одягу Варвара Каринська. Фото: twitter.com/Grrigorivna

Квітка Цісик

Відома американська співачка з українським корінням Квітка Цісик отримала престижну нагороду у 1978 році за найкращу пісню до фільму "Ти світло мого життя".

Незважаючи на те, що зірка народилась вже в Америці, її родина, яка мігрувала із західної України завжди із повагою ставилася до рідної мови. Цісик також виконувала багато українських народних пісень.

Співачка Квітка Цісик. Фото: twitter.com/Grrigorivna

Євген Мамут

У 1988 році технічний Оскар отримав українець Євген Мамут. Створені ним спецефекти використовувались у легендарних фільмах "Матриця", "Брудні танці", "Куди приводять мрії" та у рекламі автомобілей Рено.

Фахівець зі спецефектів Євген Мамут. Фото: DOU

Володимир Палагнюк, або Джек Паланс

У 1992 році заповітну статуетку Оскар за найкращу акторську гру отримав українець Джек Паланс (Володимир Палагнюк). Одного із найвидатніших акторів того часу відзначили за комічну роль ковбоя у фільмі "Міські Піжони" (City Slickers).

Американський актор з українським корінням Джек Паланс. Фото: twitter.com/Grrigorivna

Анатолій Кокуш

У 2006 році Оскар за операторську роботу отримав виходець з України та інженер у галузі кінотехніки Анатолій Кокуш. Чоловік створив операторські крани, які використовували для зйомок всіх касових хітів Голлівуду за останні десятиліття ("Форсаж", "Таксі", "Гоббіт", "Гаррі Поттер", "Троя" та інші).

Інженер Анатолій Кокуш. Фото: ukrainethebest

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, фільм якого здобув "Оскар". Також Олена Зеленська відреагувала на перемогу української стрічки на "Оскарі".