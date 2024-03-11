Впервые еще в далеком 1948 году — за какие достижения украинцы получали Оскар

Премия "Оскар". Фото: Reuters

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил главную награду на кино событии года — премии "Оскар". Однако он был не единственным украинцем, который получил заветную статуэтку.

Новини.LIVE расскажет вам, кто из украинцев раньше уже получал выдающуюся награду.

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Кто из украинцев получал "Оскар"

Варвара Каринская

В 1948 году "Оскар" за дизайн костюмов получила харьковчанка Варвара Каринская. Она создала балетную пачку и одевала самых выдающихся звезд того времени, таких как Марлен Дитрих, Лиз Тейлор, Ингрид Бергман.

Дизайнер одежды Варвара Каринская. Фото: twitter.com/Grrigorivna

Квитка Цисык

Известная американская певица с украинскими корнями Квитка Цисык получила престижную награду в 1978 году за лучшую песню к фильму "Ты свет моей жизни".

Несмотря на то, что звезда родилась уже в Америке, ее семья, мигрировавшая из западной Украины, всегда с уважением относилась к родному языку. Цисык также исполняла многие украинские народные песни.

Певица Квитка Цисык. Фото: twitter.com/Grrigorivna

Евгений Мамут

В 1988 году технический "Оскар" получил украинец Евгений Мамут. Созданные им спецэффекты использовались в легендарных фильмах "Матрица", "Грязные танцы", "Куда приводят мечты" и в рекламе автомобилей Рено.

Специалист по спецэффектам Евгений Мамут. Фото: DOU

Владимир Палагнюк, или Джек Паланс

В 1992 году заветную статуэтку "Оскар" за лучшую актерскую игру получил украинец Джек Паланс (Владимир Палагнюк). Одного из величайших актеров того времени отметили за комическую роль ковбоя в фильме "Городские Пижоны" (City Slickers).

Американский актер с украинскими корнями Джек Паланс. Фото: twitter.com/Grrigorivna

Анатолий Кокуш

В 2006 году Оскар за операторскую работу получил уроженец Украины и инженер в области кинотехники Анатолий Кокуш. Мужчина создал операторские краны, которые использовали для съемок всех кассовых хитов Голливуда за последние десятилетия ("Форсаж", "Такси", "Гоббит", "Гарри Поттер", "Троя" и другие).

Инженер Анатолий Кокуш. Фото: ukrainethebest

Напомним, Новини.LIVE ранее писали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил "Оскар". Также Елена Зеленская отреагировала на победу украинской картины на "Оскаре".