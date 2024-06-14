Співак Володимир Дантес пояснив, чи чіпляє його критика — відео

Український співак Володимир Дантес на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак Володимир Дантес зізнався, як він реагує на критику на свою адресу. Колишній чоловік артистки Наді Дорофєєвої розповів, чому люди так активно критикують інших в соцмережах, і пояснив, як важливо не звертати увагу на цей хейт.

Інтерв’ю у Володимира Дантеса взяла блогерка Раміна на своєму каналі в YouTube.

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Володимир Дантес про хейт

Український виконавець висловився про критику, яку постійно отримують різні зірки в соціальних мережах. Дантес пояснив, чому люди в мережі постійно хейтять інших, і зізнався, як на цю критику реагують артисти під час повномасштабної війни.

Володимир Дантес під час інтерв'ю з Раміною. Фото: скриншот з YouTube

Також колишній чоловік української артистки Наді Дорофєєвої звернувся до людей, яких критикують, і закликав їх просто йти далі та не звертати увагу на те, що про них кажуть інші.

"Так легше, вони знайдуть інших людей, які так само мислять, нехай тусять в цих л*йняних пісочницях і не чіпають тебе. А ти просто далі йдеш і робиш свою роботу, знімаєш відео, їздиш до військових. Якщо ти звертатимеш увагу на цих людей, вони тебе гальмуватимуть, затягувати на дно, і ти будеш вже там", — пояснив Володимир Дантес.

Звернення Володимира Дантеса до українців за кордоном

Український співак минулого року звернувся до громадян своєї країни, які перебувають за кордоном і скаржаться на те, як їм там важко. Дантес заявив, що краще жити під час війни разом з рідними людьми, ніж жити окремо.

Співак Володимир Дантес на інтерв'ю в Олени Кравець. Фото: скриншот з YouTube

"Якщо ви перебуваєте за кордоном, це круто для того, що ви зберігаєте життя, будуєте нове покоління, яке повернеться після війни. Але будь ласка, не розповідайте, як вам складно там. Як би не було складно, бо ви не розумієте, як складно тут і як важко тримати всі ці емоції і злобу на тих, хто там. Я хочу сказати всім, що краще жити в війні разом з родиною, ніж жити окремо", — наголосив Володимир Дантес.

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