Володимир Дантес став жертвою аферистів — подробиці

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Відомий український співак Володимир Дантес поділився наслідками своєї прикрої помилки закордоном. З картки артиста шахраї викрали більше 100 тисяч гривень.

Про це він розповів у Stories Instagram.

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Співак розповів, як у січні на київському вокзалі в нього сталася неприємна історія. Артист передавав коханій документи перевізником, і в цей момент з його картки почали списуватися великі суми грошей. Він розповів, що хтось робив з його картки покупки у Барселоні.

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Він одразу ж звернувся із цієї проблемою до технічної підтримки банку та заблокував картки.

"Ця історія відбулася 20 січня на київському вокзалі. Я передавав Даші документи і в цей момент у мене почало списуватися дуже багато грошей. Річ в тому, що хтось з моїх карток в Барселоні купував щось в магазині. Я був в ах*рі скаженому. Заблокував картки", — поділився співак.

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Завдяки банку, Дантес з'ясував, що півтора роки тому, під час туру "ПОЖЕЖА" у Польщі, він розбив телефон. Йому ледь вдалося перенести дані на свій новий смартфон, а розбитий — він просто викинув. Невідомі особи знайшли старий телефон співака і відновивши, отримали доступ до його банківських рахунків.

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

На щастя, історія закінчилися хеппі ендом. Завдяки допомозі банку, артисту сьогодні повернули гроші, які були вкрадені шахраями.

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Банк весь цей час займався цією справою, звертався до цих магазинів, де знімалися гроші, були суди… Через три місяці всі ці гроші повернулися", — додав Дантес.

Нагадаємо, ми раніше писали, що шоумен Олексій Дурнєв та співак Володимир Дантес оголилися заради благодійного збору. А також музикант запалив у новому кліпі із відвертими красунями.