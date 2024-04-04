Володимир Дантес став жертвою аферистів — подробиці

Дантеса обікрали на кругленьку суму — що трапилося
Відомий український співак Володимир Дантес поділився наслідками своєї прикрої помилки закордоном. З картки артиста шахраї викрали більше 100 тисяч гривень.
Про це він розповів у Stories Instagram.
Дантеса обікрали аферисти
Співак розповів, як у січні на київському вокзалі в нього сталася неприємна історія. Артист передавав коханій документи перевізником, і в цей момент з його картки почали списуватися великі суми грошей. Він розповів, що хтось робив з його картки покупки у Барселоні.
Він одразу ж звернувся із цієї проблемою до технічної підтримки банку та заблокував картки.
"Ця історія відбулася 20 січня на київському вокзалі. Я передавав Даші документи і в цей момент у мене почало списуватися дуже багато грошей. Річ в тому, що хтось з моїх карток в Барселоні купував щось в магазині. Я був в ах*рі скаженому. Заблокував картки", — поділився співак.
Завдяки банку, Дантес з'ясував, що півтора роки тому, під час туру "ПОЖЕЖА" у Польщі, він розбив телефон. Йому ледь вдалося перенести дані на свій новий смартфон, а розбитий — він просто викинув. Невідомі особи знайшли старий телефон співака і відновивши, отримали доступ до його банківських рахунків.
На щастя, історія закінчилися хеппі ендом. Завдяки допомозі банку, артисту сьогодні повернули гроші, які були вкрадені шахраями.
"Банк весь цей час займався цією справою, звертався до цих магазинів, де знімалися гроші, були суди… Через три місяці всі ці гроші повернулися", — додав Дантес.
Нагадаємо, ми раніше писали, що шоумен Олексій Дурнєв та співак Володимир Дантес оголилися заради благодійного збору. А також музикант запалив у новому кліпі із відвертими красунями.
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