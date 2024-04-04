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Дантеса обокрали на кругленькую сумму — что случилось

4 апреля 2024 21:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Володимир Дантес став жертвою аферистів — подробиці
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Владимир Дантес поделился последствиями своей досадной ошибки заграницей. С карты артиста мошенники похитили более 100 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в Stories Instagram.

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Дантеса обокрали аферисты

Певец рассказал, как в январе на киевском вокзале у него произошла неприятная история. Артист передавал любимой документы перевозчиком, и в этот момент с его карточки начали списываться большие суммы денег. Он рассказал, что кто-то делал с его карты покупки в Барселоне.

Дантеса обокрали на кругленькую сумму — что случилось - фото 1
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Он сразу обратился с этой проблемой к технической поддержке банка и заблокировал карты.

"Эта история произошла 20 января на киевском вокзале. Я передавал Даше документы и в этот момент у меня начало списываться очень много денег. Дело в том, что кто-то из моих карт в Барселоне покупал что-то в магазине. Я был в ах*ре и бешенстве. Заблокировал карточки", — поделился певец.

Дантеса обокрали на кругленькую сумму — что случилось - фото 2
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Благодаря банку, Дантес выяснил, что полтора года назад, во время тура "ПОЖЕЖА" в Польше, он разбил телефон. Ему едва удалось перенести данные на свой новый смартфон, а разбитый — он просто выбросил. Неизвестные нашли старый телефон певца и восстановив, получили доступ к его банковским счетам.

Дантеса обокрали на кругленькую сумму — что случилось - фото 3
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

К счастью, история окончилась хэппи эндом. Благодаря помощи банка, артисту сегодня вернули деньги, украденные мошенниками.

Дантеса обокрали на кругленькую сумму — что случилось - фото 4
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Банк все это время занимался этим делом, обращался в эти магазины, где снимались деньги, были суды… Через три месяца все эти деньги вернулись", — добавил Дантес.

Напомним, мы ранее писали, что шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес обнажились ради благотворительного сбора. А также музыкант зажег в новом клипе с откровенными красотками.

Владимир Дантес
афера
деньги
банки
Европа
мошенничество
шоу-бизнес
украинские звезды
банковские счета

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