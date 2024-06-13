У Володимира Дантеса проблеми зі здоров'ям — що зі співаком

Український співак Володимир Дантес на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний виконавець чесно зізнався, що має проблеми зі здоров’ям, і звернувся до чоловіків стосовно цієї теми.

Інтерв’ю з Володимиром Дантесом оприлюднили на каналі Раміни в YouTube.

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Популярний український виконавець зізнається, що хоча зовні він завжди має гарний вигляд, всередині в нього все дуже погано. Він згадав, як в нього тиск підвищувався до 140, а інколи і до 170, але він не звертав на це жодної уваги.

"Зовні я завжди маю класний вигляд, а всередині мені ж*па повна. Особливо, до чоловіків хочу звернутися, бо мені здається, що, здебільшого, чоловіки не люблять стежити за своїм здоров’ям. Вчора мені міряють тиск і кажуть: "У вас часто буває 140? У вас зараз 140. Вам треба щось приймати, щоб такого не було". В мене і 170 буває", — зізнається Володимир Дантес.

Співак Володимир Дантес під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, український артист порушив тему походу до чоловічого лікаря, наголосивши, що чоловіки ніколи не йдуть до нього, щоб просто перевіритися, адже знають, що це дуже неприємний процес.

"Піти і перевірити простату — це взагалі… Воно у тебе ніколи не болить, ти не можеш зрозуміти, що у тебе там щось погане", — також додає український співак.

Стан Володимира Дантеса останнім часом

Днями український артист оприлюднив допис, в якому поділився своїм емоційним станом. Дантес зізнався, що останніми місяцями він ніби відсторонений від всіх навколо.

"Відсторонений, не довірливий, замкнутий. Такий я останні місяці. Оточення напружено, запалене, втомлене. В таке дуже легко поринути. Припинити випромінювати світло, припинити йти вперед. Все, що добре — пропаганда. Все, що страшне — реальність. В голові, в емоційній кишені, перевірена фраза "і це мине"", — наголосив Володимир Дантес.

Володимир Дантес про свій стан. Фото: скриншот з Instagram

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