У Владимира Дантеса проблемы со здоровьем — что с певцом

Украинский певец Владимир Дантес на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес дал откровенное интервью. В нем популярный исполнитель честно признался, что испытывает проблемы со здоровьем, и обратился к мужчинам по поводу этой темы.

Интервью с Владимиром Дантесом обнародовали на канале Рамины в YouTube.

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Популярный украинский исполнитель признается, что хотя внешне он всегда выглядит хорошо, внутри у него все очень плохо. Он вспомнил, как у него давление повышалось до 140, а иногда и до 170, но он не обращал на это никакого внимания.

"Внешне я всегда имею классный вид, а внутри мне ж*па полная. Особенно, к мужчинам хочу обратиться, потому что мне кажется, что, в основном, мужчины не любят следить за своим здоровьем. Вчера мне меряют давление и говорят: "У вас часто бывает 140? У вас сейчас 140. Вам нужно что-то принимать, чтобы такого не было". У меня и 170 бывает", — признается Владимир Дантес.

Певец Владимир Дантес во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, украинский артист поднял тему похода к мужскому врачу, подчеркнув, что мужчины никогда не идут к нему, чтобы просто провериться, ведь знают, что это очень неприятный процесс.

"Пойти и проверить простату — это вообще… Оно у тебя никогда не болит, ты не можешь понять, что у тебя там что-нибудь плохое", — также добавляет украинский певец.

Состояние Владимира Дантеса в последнее время

На днях украинский артист обнародовал пост, в котором поделился своим эмоциональным состоянием. Дантес признался, что в последние месяцы он отстранен от всех вокруг.

"Отстраненный, не доверчивый, замкнутый. Таков я в последние месяцы. Окружение напряженное, воспаленное, уставшее. В такое очень легко погрузиться. Прекратить излучать свет, прекратить идти вперед. Все, что хорошее — пропаганда. Все, что страшное — реальность. В голове , в эмоциональном кармане, проверенная фраза "и это пройдет"", — подчеркнул Владимир Дантес.

Владимир Дантес о своем состоянии. Фото: скриншот из Instagram

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