Певец Владимир Дантес объяснил, цепляет ли его критика — видео

Украинский певец Владимир Дантес на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец Владимир Дантес признался, как он реагирует на критику в свой адрес. Бывший муж артистки Нади Дорофеевой рассказал, почему люди так активно критикуют других в соцсетях, и объяснил, как важно не обращать внимания на этот хейт.

Интервью у Владимира Дантеса взяла блогер Рамина на своем канале в YouTube.

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Владимир Дантес о хейте

Украинский исполнитель высказался о критике, которую постоянно получают разные звезды в социальных сетях. Дантес объяснил, почему люди в сети постоянно хейтят других, и признался, как на эту критику реагируют артисты во время полномасштабной войны.

Владимир Дантес во время интервью с Раминой. Фото: скриншот с YouTube

Также бывший муж украинской артистки Нади Дорофеевой обратился к людям, которых критикуют, и призвал их просто идти дальше и не обращать внимание на то, что о них говорят другие.

"Так легче, они найдут других людей, которые так же мыслят, пусть тусят в этих г*вняных песочницах и не трогают тебя. А ты просто дальше идешь и делаешь свою работу, снимаешь видео, ездишь к военным. Если ты будешь обращать внимание на этих людей, они будут тебя тормозить, затягивать на дно, и ты будешь уже там", — объяснил Владимир Дантес.

Обращение Владимира Дантеса к украинцам за границей

Украинский певец в прошлом году обратился к гражданам своей страны, которые находятся за границей и жалуются на то, как им там тяжело. Дантес заявил, что лучше жить во время войны вместе с родными людьми, чем жить отдельно.

Певец Владимир Дантес на интервью у Елены Кравец. Фото: скриншот с YouTube

"Если вы находитесь за границей, это круто для того, что вы сохраняете жизнь, строите новое поколение, которое вернется после войны. Но пожалуйста, не рассказывайте, как вам сложно там. Как бы ни было сложно, потому что вы не понимаете, как сложно здесь и как трудно держать все эти эмоции и злобу на тех, кто там. Я хочу сказать всем, что лучше жить в войне вместе с семьей, чем жить отдельно", — подчеркнул Владимир Дантес.

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