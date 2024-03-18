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Дантеса обматюкали на ринку під час зйомки популярного проєкту

18 березня 2024 09:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дантеса обматюкали на ринку під час зйомки популярного проєкту
Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співак та ведучий Володимир Дантес потрапив у скандал під час візиту на один з українських ринків. Місцеві працівники були не раді візиту зірки з камерами.

Про це стало відомо з відео, яке з'явилось у Telegram-каналі "Батальон Монако".

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Відео, яке з'явилось у мережі, зняли під час роботи над проєктом "Мультитрек". Володимир Дантес є одним із ведучих цього популярного шоу. У кадрі зірка вступає у провокаційний діалог із працівниками ринку. Не обійшовся без лайливих слів.

 

Дантеса обматюкали на ринку під час зйомки популярного проєкту - фото 1
Співак Володимир Дантес втрапив у скандал на ринку. Фото: скриншот з відео

 

Співак Володимир Дантес втрапив у скандал на ринку. Фото: скріншот з відео
Співак Володимир Дантес втрапив у скандал на ринку. Фото: скриншот з відео

"Дебіл, бл*ть, що ти знімаєш?" — питає один із продавці Володимира Дантеса. Той каже, що працює над проєктом і намагається заспокоїти знервованого продавця.

"Я контролюю свої емоції", — сказав Володимир Дантес і запропонував викликати поліцію.

Протягом деякого часу до співака з подібним питанням звернулись ще кілька місцевих робітників, на що ведучий спробував пояснити їм зміст програми.

Раніше на YouTube вже вийшло декілька випусків музичного реаліті-шоу "Мультитрек" із українськими зірками. За словами творців шоу, вони показують, як у реальному часі артисти створюють треки. Гладач бачить залаштунки шоубізнесу. Триває запис цілого дня роботи. Дві зірки за 12 годин повинні написати пісню, підібрати собі образ, поставити хореографію та ввечері виступити на сцені з цим треком. Переможець отримує грошовий приз.

Нагадаємо, наречена співака Дантеса показала незвичне побачення. А Дантес прокоментував скандал із Гринкевичем.

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Володимир Дантес
українські зірки
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