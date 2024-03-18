Дантеса обматерили на рынке во время съемки популярного проекта

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Певец и ведущий Владимир Дантес попал в скандал во время визита на один из украинских рынков. Местные работники не были рады визиту звезды с камерами.

Об этом стало известно из видео, которое появилось в Telegram-канале "Батальон Монако".

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Дантесу были не рады на украинском рынке

Появившееся в сети видео сняли во время работы над проектом "Мультитрек". Владимир Дантес — один из ведущих этого популярного шоу. В кадре Владимир Дантес вступает в провокационный диалог с работниками рынка. Не обошелся без бранных слов.

Певец Владимир Дантес оказался в центре скандала на рынке. Фото: скриншот с видео

Певец Владимир Дантес оказался в центре скандала на рынке. Фото: скриншот с видео

"Дебил, бл*ть, что ты снимаешь?" — спрашивает один из продавцов Владимира Дантеса. Тот отвечает, что работает над проектом и пытается успокоить нервного продавца.

"Я контролирую свои эмоции", — сказал Владимир Дантес и предложил вызвать полицию.

За некоторое время к певцу с подобными вопросами обратились еще несколько местных работников, на что ведущий попытался объяснить им содержание программы.

Ранее на YouTube уже вышло несколько выпусков музыкального реалити-шоу "Мультитрек" с украинскими звездами. По словам создателей шоу, они показывают, как в реальном времени артисты создают треки. Зритель видит неизвестную сторону шоу-бизнеса. Две звезды за 12 часов должны написать песню, подобрать себе образ, поставить хореографию и вечером выступить на сцене с этим треком. Победитель получает денежный приз.

Напомним, невеста певца Дантеса показала необычное свидание. А Дантес прокомментировал скандал с Гринкевичем.