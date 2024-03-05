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Даша Кацуріна розповіла, що знають про війну її діти

5 березня 2024 11:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Кацуріна розповіла, що знають про війну її діти
Блогерка Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна розповіла шанувальникам про те, чи розмовляє зі своєю 8-річною донькою Сашею про війну. Кохана співака та ведучого Володимира Дантеса розповідає дитині про наслідки звірств країни-агресорки та про те, чому важливо підтримувати родини полонених азовців.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Родина Кацуріної на мітингу
Родина Даші
Кацуріної на мітингу у підтримку полонених азовців. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кохана співака та ведучого Володимира Дантеса вважає за потрібне розповідати своїй донечці Саші про те, що зараз відбувається в її країні та до яких жахливих наслідків призводить повномасштабне вторгнення РФ.

Кацуріна разом із маленькою донечкою та Дантесом також приходять на київський Майдан, щоб підтримати родини полонених азовців.  

Дівчинка навіть малює плакати із написом "Free azov" та розуміє, для чого українці організовують такі заходи.

Блогерка виховує донечку із любов'ю до Батьківщини та показує, чому українцям важливо об'єднатися у боротьбі із ворогом.

Донечка Даші Кацуріної
Донечка Даші Кацуріної Саша. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Як мама, я обрала нічого не приховувати та розповідати все як є, коли дитина питає", — ділиться Даша.

Даша Кацуріна була одружена з ресторатором та блогером Михайлом Кацуріним. У пари народилося двоє дітей. Наразі доньці Олександрі 8 років, а сину Івану  2,5 роки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна прийшли підтримати родичів полонених азовців. А також Кацуріна розповідала, як змінилося її життя після розлучення.

війна
ЗСУ
Володимир Дантес
акція
полонені
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Даша Кацуріна
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донька

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