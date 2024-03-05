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Даша Кацурина рассказала, что знают о войне ее дети

5 марта 2024 11:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Кацурина рассказала, что знают о войне ее дети
Блогер Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогерша и бизнесвумен Даша Кацурина рассказала поклонникам о том, разговаривает ли со своей 8-летней дочерью Сашей о войне. Возлюбленная певца и ведущего Владимира Дантеса рассказывает ребенку о последствиях зверств страны-агрессорки и о том, почему важно поддерживать семьи пленных азовцев.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Семья Кацуриной на митинге
Семья Даши
Кацуриной на митинге в поддержку пленных азовцев. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Возлюбленная певца и ведущего Владимира Дантеса считает нужным рассказывать своей дочери Саше о том, что сейчас происходит в ее стране и к каким ужасным последствиям приводит полномасштабное вторжение РФ.

Кацурин вместе с маленькой дочерью и Дантесом также приходят на киевский Майдан, чтобы поддержать семьи пленных азовцев.

Девочка даже рисует плакаты с надписью "Free azov" и понимает, зачем украинцы организуют такие мероприятия.

Блогер воспитывает дочь с любовью к Родине и показывает, почему украинцам важно объединиться в борьбе с врагом.

Доченька Даши Кацуриной
Доченька Даши Кацуриной Саша. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Как мама, я выбрала ничего не скрывать и рассказывать все, как есть, когда ребенок спрашивает", — делится Даша.

Даша Кацурина была замужем за ресторатором и блогером Михаилом Кацуриным. У пары родилось двое детей. Сейчас дочери Александре 8 лет, а сыну Ивану 2,5 года.

Напомним, мы ранее писали, что звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурин пришли поддержать родственников пленных азовцев. А также Кацурин рассказывала, как изменилась ее жизнь после развода.

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